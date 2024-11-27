兒少性剝削案件 6年增3倍

科技網路普及，兒少性剝削樣態轉變，衛福部統計，近六年兒少性剝削案件增加三倍，性影像相關案件成長五倍，網路工具犯罪事件明顯高於非網路犯罪。民團呼籲，政府應設置網路治理專責單位，才能有效減少網路兒少性剝削案例。

衛福部保護司統計，二○一七年兒少性剝削通報案件共一一八四件，去年高達四三一○件，而截至今年上半年，累積二二一五件兒少性剝削通報案件。去年通報案件中，使用網路工具犯罪者二六○七人次，高於非網路犯罪一○九五人次，網路犯罪工具包括社群網站、通訊軟體、雲端儲存空間、網路論壇等。

衛福部保護司副司長郭彩榕表示，兒少性剝削通報案件數明顯提高，代表青少年、家長了解性剝削的可怕，且有更正確認知。近期通報個案幾乎都與兒少性影像相關，衛福部與Google持續討論，以科技進行網路巡查。兒少性剝削防制條例修法後，警方也將設置鑑識資料庫，強化犯罪偵查。

美國反兒童性虐待組織「Thorn」數據科學副理事長波特諾夫表示，深偽（Deep Fake）技術結合生成式ＡＩ，可能造成新一波兒少性剝削浪潮，生成式ＡＩ可利用成人性影像，結合正常兒少照片，製作兒少性影像，於網路傳播。ＡＩ網路平台應留意資訊安全，避免被兒少性影像素材入侵。

台灣展翅協會秘書長陳逸玲表示，科技讓兒少性剝削防制面臨挑戰，必須倚賴創新科技、立法手段來加強打擊。許多先進國家設置網路主管單位，台灣仍無網路治理專責單位，建議政府在行政院層級下，設置跨部會機制，專門進行網絡治理。

如何有效防治網路世界的兒少性剝削事件？陳逸玲表示，首要為業者自律，落實「設計及安全」觀念，在平台、服務設計時，將兒童安全納為重要考量。許多國際大型平台業者已自主管理及約束，相較之下，許多國內業者仍不清楚相關規定，容易形成漏洞。