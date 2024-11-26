40年代舊膠卷復活！南藝大修復「美麗寶島」 當年台灣長這樣
國立台南藝術大學協助民眾修復於海外購回的16毫米膠卷，片名為「美麗寶島」，影片重現50年代台灣早期風光與工業發展情況，已完成物理修復及數位掃描，定於28日舉辦試映會。
台南藝術大學提供資料指出，這卷由民眾朱士杰從海外購回的16毫米膠卷，片盒上註記「Formosa美麗寶島」，來自比利時布魯塞爾孫逸仙文化中心，於1959年收片，經過台南藝術大學音像藝術媒體中心物理修復、整飭與數位掃描，影像重現50年代台灣早期珍貴寶島風光與工業發展。
台南藝術大學指出，影片敘事方式如攝製於日治時期1940年的宣傳影片「南進台灣」，從北到南用影像紀錄台灣重要發展概況，對照出許多藏於影像中的差異與價值。
台南藝術大學指出，南藝大成功搶救將消失珍貴影片再添一樁，預定於28日下午在校內音像大樓一樓舉辦發布會及校內試映，12月7日在台南市中西區南門公園舉辦首映。
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