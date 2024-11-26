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波波爭議延燒！醫盟批衛福部新法自廢武功 邱泰源重申3原則

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部長邱泰源（左）受訪談近日本土小牙醫聯盟爭議，右為疾管署長莊人祥。記者李青縈／攝影
衛福部長邱泰源（左）受訪談近日本土小牙醫聯盟爭議，右為疾管署長莊人祥。記者李青縈／攝影

針對「波波」國外返國醫學生，本土小牙醫、國外返國醫師衛福部等三方仍不時出招發聲。本土小牙醫聯盟批評衛福部昨日公布的醫師法施行細則新法，是衛福部「自廢武功、喪權辱國」，更是幫波波量身訂做的比準。衛福部長邱泰源重申3原則，希望理性討論、創造三贏局面。

本土小牙醫聯盟24日上街頭抗議，其三大訴求包含排除「優化偏鄉醫療精進計畫」中對波波牙醫的申請資格、維持原有學歷採認原則、國外學歷的牙醫系學生實習名額上限入法。衛福部醫師司昨日修正醫師法施行細則，其中納入本土小牙醫聯盟相關建議，正式上路的新法，比原先預告草案更加嚴謹。

邱泰源今出席防疫績優獎頒獎，會前受訪重申三點。一，外國牙醫畢業生每年50個實習名額不會增加。二，醫師法施行細則都是按照2022年醫師法修法內容執行。三，第二期偏鄉醫療計畫把牙醫納入，計畫初衷是要以55個沒有牙醫的鄉鎮為限制，並且一定是有執照的牙醫，不可能有密醫的狀況。然而，因為聽到相關爭議，目前暫緩實施計畫，希望大家理性討論，創造三贏局面，解決長期爭議。

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