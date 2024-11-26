快訊

直播／英雄大遊行登場！球迷提前卡位應援 紙花中大聲歡呼

12強賽／傳張奕獲日職洋聯球隊探詢 經紀公司回應了

日職／古林睿煬加盟火腿 林岳平哽咽：比奪世界第一更驕傲

遠洋漁船3船員遭欠薪滯留案 漁業署助返國結清

中央社／ 台北26日電

針對遠洋漁船有3名印尼籍船員被欠薪，滯留在模里西斯；漁業署今天表示，經多方管道協調，已協助3名船員依意願在20日返回印尼，22日、25日並已結清薪資

漁業署發布資訊指出，針對有民間團體反映遠洋漁船有3名印尼籍船員被欠薪，且人滯留在模里西斯，已經完成上述處理。

漁業署指出，處理本案期間，因模里西斯政府要求在港漁船須至少3名人員顧船，但是船主無力安排其他船員接替，經多方協調後，模里西斯同意由當地代理商另外安排人員顧船，讓3名滯留船員先行返回印尼，並已由台灣仲介先行墊付結清3名船員薪資。

漁業署補充，此案在112年7月3日就已經取得駐模里西斯專員通報，調查發現共11名船員遭欠薪；除已依照遠洋漁業條例下相關辦法規定對船主開罰新台幣25萬元，並以涉違反人口販運防制法移送台灣屏東地方檢察署偵辦；之前也已協助另外8名船員結清薪資、返國。

印尼 漁業署 薪資 遠洋漁業

延伸閱讀

肝臟移植名醫涉仲介病人赴陸換肝腎 不法獲利逾2000萬…檢方求刑6年

上汽供應商爆欠薪 數百工人討不到錢、組人牆堵路抗議

欠薪！高雄餐飲品牌勞資糾紛 勞工局：陸續受理爭議調解

「黑浮咖啡」連關4門市、被爆欠薪　業者回應：沒有倒閉

相關新聞

兒少性剝削6年增3倍 民團盼設專責機構、慎防生成式AI

隨科技網路發展，兒少性剝削樣態轉變，衛福部統計，近6年兒少性剝削案件增加3倍，性影像相關案件成長5倍，且使用網路工具犯罪...

500元鈔票的「少棒小將」 照片出自於他

中華隊在世界12強棒球賽拿下冠軍，新北市議員張維倩透露，賴清德看到中華隊奪冠，未來規畫將500元鈔票上的「少棒小將」改版...

川普2.0關稅戰 放話將對陸加徵10%關稅、加墨也逃不過

美國候任總統川普25日放話，上任第一天將簽署行政命令，針對美國最親密的盟友墨西哥和加拿大課徵25%關稅，並且將對中國商品加徵10%關稅，這是川普當選以來最明確兌現選前承諾的跡象。...

防「黃巾之亂」搶焦點　蔡其昌：做好控管把關注留給選手

中華隊勇奪世界棒球12強賽冠軍，賴清德總統今接見選手、舉辦「棒球英雄，台灣尚勇」的英雄大遊行。對於昨天機場接機動線混亂，...

照片看歷史／1962年台北市立醫院信義路病房部啟用

1962年11月26日，台北市市立醫院病房部設備完成，當日上午9時舉行落成典禮，台北市立醫院當時設有病床150張，可收容內、外、兒、婦產、以及其他各科的住院病人。門診業務包括內、外、兒、婦產、眼、牙、耳、鼻、咽喉以及物理治療等各科。病房設施完成後，急診處也同時設立。該院基地當時尚有三分之二空地可供擴建，因此時任台北市代理市長的周百鍊，希望能擴充病床至300張，讓市立醫院成為台北市東區的醫療中心。

蕭美琴：盼台灣法律服務業接軌世界 為全球貢獻

副總統蕭美琴今天說，戰爭與衝突破壞法治根基、削弱人權並威脅全球穩定，凸顯法治是國內安全與國際和平的穩定基石；身處全球化浪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。