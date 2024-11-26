500元鈔票的「少棒小將」 照片出自於他

中華隊在世界12強棒球賽拿下冠軍，新北市議員張維倩透露，賴清德看到中華隊奪冠，未來規畫將500元鈔票上的「少棒小將」改版成「台灣棒球英雄」，來紀念這次得來不易的殊榮。

目前通用的500元鈔票上小球員雀躍歡呼的畫面，是已經退休的聯合報攝影記者鍾豐榮現場捕捉到的經典畫面。1998年台東縣南王少棒隊在民生報舉辦的關懷杯少棒錦標賽勇奪冠軍，13位小球員高興得一起往空中拋帽子，汗水笑容真情流露，記者鍾豐榮以連續快門攝影方式，捕捉到引發共鳴的畫面，一共拍了十幾張，挑了其中一張發稿，在報紙上刊登出來。

南王國小當年是一所全校師生僅百餘人的迷你學校，小球員大多是原住民卑南族，吃苦但更也愛棒球，因位處偏鄉且資源不多，在艱困的練球環境下，球隊成績在許多國內外賽事都表現優異，鍾豐榮當年受訪表示，收到中央印製廠寄來的簽約書，請他無條件提供這張相片，做為紙鈔上的圖案。一開始很高興，看到合約書內容載明中央印製廠有權修改時，卻略感到失望，覺得著作權未被重視。不過基於工作的榮譽，以及希望全民看到少棒史的一幕，他簽下同意書。「我到現在都不知道，何以會挑上這張相片？」鍾豐榮說，除了家人外，他從沒有向他人說起這件事。紙鈔發行後，他發現三名小球員的位置做了調整，與他拍的原始照片不同。