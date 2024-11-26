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500元鈔票的「少棒小將」 照片出自於他

攝影中心／ 記者高彬原／攝影
聯合報攝影記者鍾豐榮拍下南王少棒隊關懷杯少棒錦標賽奪冠拋帽歡呼鏡頭，對這張照片成為五百元鈔圖案，仍感到不可思議。圖／本報資料照
聯合報攝影記者鍾豐榮拍下南王少棒隊關懷杯少棒錦標賽奪冠拋帽歡呼鏡頭，對這張照片成為五百元鈔圖案，仍感到不可思議。圖／本報資料照

中華隊在世界12強棒球賽拿下冠軍，新北市議員張維倩透露，賴清德看到中華隊奪冠，未來規畫將500元鈔票上的「少棒小將」改版成「台灣棒球英雄」，來紀念這次得來不易的殊榮。

目前通用的500元鈔票上小球員雀躍歡呼的畫面，是已經退休的聯合報攝影記者鍾豐榮現場捕捉到的經典畫面。1998年台東縣南王少棒隊在民生報舉辦的關懷杯少棒錦標賽勇奪冠軍，13位小球員高興得一起往空中拋帽子，汗水笑容真情流露，記者鍾豐榮以連續快門攝影方式，捕捉到引發共鳴的畫面，一共拍了十幾張，挑了其中一張發稿，在報紙上刊登出來。

南王國小當年是一所全校師生僅百餘人的迷你學校，小球員大多是原住民卑南族，吃苦但更也愛棒球，因位處偏鄉且資源不多，在艱困的練球環境下，球隊成績在許多國內外賽事都表現優異，鍾豐榮當年受訪表示，收到中央印製廠寄來的簽約書，請他無條件提供這張相片，做為紙鈔上的圖案。一開始很高興，看到合約書內容載明中央印製廠有權修改時，卻略感到失望，覺得著作權未被重視。不過基於工作的榮譽，以及希望全民看到少棒史的一幕，他簽下同意書。「我到現在都不知道，何以會挑上這張相片？」鍾豐榮說，除了家人外，他從沒有向他人說起這件事。紙鈔發行後，他發現三名小球員的位置做了調整，與他拍的原始照片不同。

中華隊在世界12強棒球賽擊敗日本，奪下隊史首座3大賽冠軍，記錄下了歷史，目前賴清德總統有也有意未來規畫將500元鈔票上的「少棒小將」改版成「台灣棒球英雄」，來紀念這次得來不易的殊榮。不過對此中央銀行低調回應，「若有相關意見將審慎評估。」

我國鈔票史上第一次以運動圖片作為主題，這是本報攝影記者鍾豐榮拍攝的關懷杯少棒賽球員成為500元新鈔圖案。圖／本報資料照
我國鈔票史上第一次以運動圖片作為主題，這是本報攝影記者鍾豐榮拍攝的關懷杯少棒賽球員成為500元新鈔圖案。圖／本報資料照

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