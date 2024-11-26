快訊

12強賽／與陳傑憲有開轟巧合！小園海斗讚：太厲害太帥

震撼！李奧納多瘋傳將結婚 情定26歲義大利超模

12強賽／超珍貴冠軍盃由棒協保存 未來有機會公開展出

陳吉仲籲用水稻保險保底 農民實收可增每公斤5元

中央社／ 台北26日電

前農業部長陳吉仲今天表示，拆解政策結構無法照顧農民，公糧收購增新台幣5元，農民實收只會多2到3元，建議將水稻收入保險「加強型」每公頃收入確保16.8萬元取代，才真的有效。

在野黨堅持物價波動下，稻穀（乾股）的公糧收購價13年未調整，主張每公斤調升5元，才是照顧農民，並在立法院做成決議案。農業部長陳駿季多次回應過去調高導致水稻增產，之後米價下跌，反而傷農，且會讓近年推動轉作雜糧成果挫傷，影響國家糧食安全；但若堅持調升5元，年底前會做出對策回應。

農業部尚未正式發布對策前，返回中興大學擔任特聘教授的陳吉仲告訴中央社記者，產業要朝向健全發展，需政策導引，不能單點思考、拆解政策的結構，且要考量實務運作呈現的綜合效應，以及國際貿易規範。

陳吉仲進一步說，所謂公糧收購每公斤調高5元，落到市場運作來說，糧商只會選擇其中金額最低的餘糧收購跟農民收購，以目前為每公斤21.6元來說，應該變成26.6元，但因產地價現在是每公斤23到24元，事實上糧商只會加2到3元收購，不會真的多5元。

陳吉仲建議，針對目前政策型保險的水稻收入保險，計有「基本型」及「加強型」有2類，可將「加強型」修改為確保每公頃16.8萬元收入作為保底方案，才能真正保障農民每公斤多5元收入。

他說明，因為水稻目前的收入為每公頃約15萬元，加上每公頃產量約6000公斤，收購價多5元應增加1.8萬元收入，2者合計16.8萬元，減少的差額可獲得保險理賠來確保此收益。

他說，參加「加強型」的農民，為取得有機驗證、產銷履歷驗證，或是採行友善環境耕作產區，也含集團契作，修改「加強型」水稻保險保底16.8萬元，可讓更多農民加入優質永續農法，強化生存競爭力與產業體質。

反之，陳吉仲說，在野黨所提保價收購多5元，不僅無法讓農民收入如實增加，並會導致水稻從好不容易降至每年2期作耕作面積23萬公頃，回頭增至28萬公頃，甚至30萬公頃，加劇水稻供過於求問題，再計入每年進口14萬公噸，共會多出50萬公噸供給量，並傷害轉作雜糧進程，破壞國家糧食安全。

他強調，台灣是世界貿易組織（WTO）的會員，但是現存的公糧收購不僅罕見，且已違反世界貿易組織（WTO）農業境內總支持消減規範（AMS），包含日本、韓國、美國都已拿掉相關機制，美國改以農業保險替代，台灣必須加速推動強化產業體質轉型政策才是。

保險 農民 陳吉仲

延伸閱讀

北檢以被告身分傳喚陳吉仲 楊瓊瓔籲檢查真相、別打假球

【重磅快評】同橘不同命 邢泰釗不覺北檢怪怪的？

北檢約談陳吉仲等查進口蛋 張啓楷嗆用柯文哲模式偵辦

【重磅快評】辦了柯文哲 辦得了陳吉仲、林聰賢？

相關新聞

500元鈔票的「少棒小將」 照片出自於他

中華隊在世界12強棒球賽拿下冠軍，新北市議員張維倩透露，賴清德看到中華隊奪冠，未來規畫將500元鈔票上的「少棒小將」改版...

兒少性剝削6年增3倍 民團盼設專責機構、慎防生成式AI

隨科技網路發展，兒少性剝削樣態轉變，衛福部統計，近6年兒少性剝削案件增加3倍，性影像相關案件成長5倍，且使用網路工具犯罪...

川普2.0關稅戰 放話將對陸加徵10%關稅、加墨也逃不過

美國候任總統川普25日放話，上任第一天將簽署行政命令，針對美國最親密的盟友墨西哥和加拿大課徵25%關稅，並且將對中國商品加徵10%關稅，這是川普當選以來最明確兌現選前承諾的跡象。...

防「黃巾之亂」搶焦點　蔡其昌：做好控管把關注留給選手

中華隊勇奪世界棒球12強賽冠軍，賴清德總統今接見選手、舉辦「棒球英雄，台灣尚勇」的英雄大遊行。對於昨天機場接機動線混亂，...

照片看歷史／1962年台北市立醫院信義路病房部啟用

1962年11月26日，台北市市立醫院病房部設備完成，當日上午9時舉行落成典禮，台北市立醫院當時設有病床150張，可收容內、外、兒、婦產、以及其他各科的住院病人。門診業務包括內、外、兒、婦產、眼、牙、耳、鼻、咽喉以及物理治療等各科。病房設施完成後，急診處也同時設立。該院基地當時尚有三分之二空地可供擴建，因此時任台北市代理市長的周百鍊，希望能擴充病床至300張，讓市立醫院成為台北市東區的醫療中心。

蕭美琴：盼台灣法律服務業接軌世界 為全球貢獻

副總統蕭美琴今天說，戰爭與衝突破壞法治根基、削弱人權並威脅全球穩定，凸顯法治是國內安全與國際和平的穩定基石；身處全球化浪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。