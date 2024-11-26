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防「黃巾之亂」搶焦點　蔡其昌：做好控管把關注留給選手

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
身兼中華職棒聯盟會長的民進黨立委蔡其昌今天表示，昨天機場接機動線有點亂，今天下午遊行主辦單位會做好控管，希望把焦點留給選手。記者林縉明／攝影
身兼中華職棒聯盟會長的民進黨立委蔡其昌今天表示，昨天機場接機動線有點亂，今天下午遊行主辦單位會做好控管，希望把焦點留給選手。記者林縉明／攝影

中華隊勇奪世界棒球12強賽冠軍，賴清德總統今接見選手、舉辦「棒球英雄，台灣尚勇」的英雄大遊行。對於昨天機場接機動線混亂，球員和教練被當配角，民進黨立委，中華職棒聯盟會長蔡其昌今天表示，謝謝各位選手的表現，他們是主角，希望今天遊行可以關注在選手身上，相信主辦單位會做好控管。

中華隊昨晚搭乘中華航空 CI 105班機返台，接機陣仗盛大，賴清德總統特別安排4架F-16V伴飛，並施放熱焰彈，副總統蕭美琴也前往接機，沒想到現場卻因為動線混亂，網友譏諷是根本是「黃巾之亂」，台灣隊長陳傑憲更一度因為妻兒被擠而動怒，甚至有機場工作人員搶著跟球員拍照，秩序維護受到質疑。

蔡其昌今天在立法院受訪坦言，昨天現場有點混亂，導致奇怪狀況發生，希望今天下午遊行，能把焦點放在選手，社會各界給予中華隊加油打氣很好，各界表達謝意立意良善，相信今天下午遊行，主辦單位會做好控管。

蔡其昌說，冠軍賽前就接到通知，總統賽後要有表揚國家隊，因為這是國家的榮譽，希望能像辦國慶活動一樣，朝野領袖、各界代表都可以在遊行出發點表達感謝跟鼓勵，一起為選手加油打氣，棒球團結台灣，不分朝野一起來慶祝。

機場 蔡其昌 賴清德

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