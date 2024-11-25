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蕭美琴：盼台灣法律服務業接軌世界 為全球貢獻

中央社／ 台北25日電
副總統蕭美琴表示，身處全球化浪潮中，法律專業面臨更多挑戰與機遇，期盼未來台灣法律服務業不僅能與世界接軌，更能為全球法治進步做出貢獻。圖／聯合報系資料照片
副總統蕭美琴表示，身處全球化浪潮中，法律專業面臨更多挑戰與機遇，期盼未來台灣法律服務業不僅能與世界接軌，更能為全球法治進步做出貢獻。圖／聯合報系資料照片

副總統蕭美琴今天說，戰爭與衝突破壞法治根基、削弱人權並威脅全球穩定，凸顯法治是國內安全與國際和平的穩定基石；身處全球化浪潮中，法律專業面臨更多挑戰與機遇，期盼未來台灣法律服務業不僅能與世界接軌，更能為全球法治進步做出貢獻。

總統府發布新聞稿表示，蕭副總統上午出席「全球化法律服務之機遇及挑戰國際研討會」。

副總統致詞恭賀全國律師聯合會在今年5月正式加入國際律師協會（IBA），她說，這是台灣在法律專業和國際參與上令人驕傲的里程碑，她要表達最高敬意。

蕭副總統指出，台灣是國際社會負責任且利益攸關的一員，但常因地緣政治情勢面臨阻礙和壓力，難以有意義的貢獻專業與知識。大家很珍惜台灣充分參與國際法律界的機會，也為台灣公民社會和非政府組織在與國際社會互動方面取得重大進展感到自豪。

副總統提到，20多年前，台灣成功加入世界貿易組織（WTO），這是台灣邁入全球經貿體系的重要一步，展現在國際談判與法律整合上的努力。這幾年來，國內法律服務業也迎來國際化的浪潮，引進全球頂尖律師人才，並提供涵蓋五大洲的多元服務，顯示法律界成為台灣邁向全球化的關鍵推手。

她指出，隨著台灣逐步融入國際社會，法律專業面臨更多挑戰與機遇。全國律師聯合會成為IBA會員，讓台灣有機會更深入參與國際法制體系的規劃。她相信，未來這個平台不僅是共享知識的平台，更將彰顯台灣在法治與人權領域的貢獻。

副總統表示，在全球化與國際秩序重組的過程中，法律界扮演至關重要的角色，從國際貿易爭端到跨國人權議題，法律人的專業正深刻影響全球的運作。尤其是當今的國際局勢中，正如IBA關注的俄烏戰爭所顯示，戰爭與衝突破壞了法治的根基、削弱人權並威脅全球穩定，這更加凸顯法治是國內安全與國際和平的穩定基石。

蕭副總統說，AI是另一個全球面臨的挑戰，大家一方面為科技的重大進展感到振奮，另一方面也要面對一系列新挑戰，包括，如何創造鼓勵創新的法律環境，達到利用AI幫助人類進步，同時協助政府維持法律監管環境，確保人民的隱私、財產及國家安全得到充分保護。台灣積極尋求與國際法律界合作，建置出AI革命下最有效的監管和治理結構。

副總統指出，台灣身處全球化浪潮中，肩負著更大的責任，不僅要面對科技創新與產業轉型對法律實務的挑戰，也必須在國際法律社群中努力捍衛普世價值。她要再次感謝全國律師聯合會以及法律專業人士，因為大家的努力，台灣的法律服務業不僅得以與世界接軌，更能為全球法治的進步做出貢獻。期盼大家攜手合作，共同迎接未來全球化法律服務的挑戰與機遇。

人權 律師 法律

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