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台灣12強奪冠 江啟臣：盼舉辦台日國會棒球友誼賽

中央社／ 台北25日電
立法院副院長江啟臣（左）表示，日本國會與立法院之間互訪頻繁，期待未來能舉辦台日國會棒球友誼賽。圖／聯合報系資料照片
立法院副院長江啟臣（左）表示，日本國會與立法院之間互訪頻繁，期待未來能舉辦台日國會棒球友誼賽。圖／聯合報系資料照片

台灣隊擊敗日本隊奪得世界12強棒球賽冠軍，立法院副院長江啟臣今天表示，日本國會與立法院之間互訪頻繁，從國會外交、國際會議到足球友誼賽，無論勝負，友情的交流與加深才是彼此最大的收穫，更期待未來能舉辦台日國會棒球友誼賽。

立法副院長江啟臣今天代表立法院長韓國瑜，接待「中華民國留日台灣同鄉會回國致敬團」。江啟臣辦公室發布新聞稿指出，江啟臣向僑胞喊話，立法院永遠是僑胞們的家，隨時歡迎大家回家。

江啟臣表示，中華民國留日台灣同鄉會成立於1945年，早已是日本最具代表性的台僑團體之一，不僅傳承歷史，更是推動台日友誼的重要力量。特別感謝所有僑胞，為推動台灣加入「跨太平洋夥伴全面進展協定」（CPTPP）及簽署雙邊經貿協議，貢獻了無限心力，讓台日關係愈來愈緊密。

江啟臣辦公室指出，江啟臣也不免和大家聊到近期最夯的世界棒球12強賽，昨天台日兩隊激戰，彼此展現超強的棒球實力，中華隊最終奪冠，雙方在賽後互相致意的運動家精神，更讓人感受到台日間深厚的友好。尤其當國旗歌響徹東京巨蛋時，全台灣都為這份台日共同的驕傲而熱淚盈眶。

江啟臣表示，今年日本國會與立法院之間互訪頻繁，從國會外交、國際會議到足球友誼賽，無論勝負，友情的交流與加深才是彼此最大的收穫。更期待未來能舉辦台日國會棒球友誼賽，一起用球棒揮出更燦爛的台日情誼。

江啟臣指出，台日友好，無限可能。感謝所有為台日關係努力的好朋友，期盼雙方情誼永存並發光發熱。

世界棒球12強 日本 江啟臣 立法院

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