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林口新創園變酒店公寓？內政部：不實資訊扭曲美意

中央社／ 台北25日電

媒體報導，林口世大運社宅部分空間轉做新創園，以及部分閒置未使用。內政部表示，林口新創園成為新創發展單位辦公及實驗場域，並非轉做酒店出租，部分住戶以不實資訊扭曲政策美意深感遺憾。

周刊王（CTWANT）今天報導，新北市林口「世大運選手村社會住宅」裡，除遭踢爆近百戶轉做「月租型酒店公寓」，更被爆出另有2棟打著「新創」大旗，由資策會轉投資「孫公司」資聯公司進駐，住戶直指資聯爽奪社宅，卻「占著茅坑不拉屎」，無助活絡社宅經濟。

內政部透過新聞稿回應，林口新創園是行政院核定計畫，做為新創發展單位辦公及實驗的工作場域，並非如報載轉為酒店出租。對於部分住戶以片段不實資訊，扭曲林口世大運選手村園區，新創產業及多元公益使用的美意，深感遺憾。

內政部表示，世大運選手村在民國106年世大運結束後轉型，除多數做社宅供民眾承租外，也設定為多元實驗場域。當時為鼓勵地方發展及與國際新創產業接軌，由經濟部中小及新創企業署使用3棟455戶空間，成立林口新創園，透過公開徵選機制遴選營運廠商。

內政部指出，林口社宅也保留部分空間提供多元公益使用，做為因應緊急情形的儲備空間、新興產業培力及非營利組織協力住戶照顧服務場域。現況保留的住宅空間主要成為非營利組織（NPO）擴增社區發展工作預備空間，以及因應超高齡社會，預先朝高齡友善的居住及服務空間規畫。

內政部次長董建宏說明，林口社宅首批住戶在107年11月起分批入住，一般戶租約從今年10月底陸續屆期，總計445戶。10月底屆期的120戶已完成退租達97%，退租後房屋重新整修後，就供應符合資格的申請人依序候補選屋。

董建宏強調，林口社宅A、B、C、D各區都有設置服務中心，住戶有任何問題可到服務中心即時反應解決，也可透過住戶App反映意見。如有無法處理問題，住戶也可致電國家住都中心專線02-2100-6300分機5，將有專人協助處理。

世大運 內政部 林口 社宅

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