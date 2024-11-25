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印尼前議員求學時戀上台灣女孩 盼駐處協尋舊情人

中央社／ 雅加達25日專電

印尼前國會議員李察70年代留學美國時，認識來自台灣的同學Joycelyn，兩人交往2年多，卻因李察轉學至其他城市而失去聯絡。今年65歲的李察日前找上駐印尼代表處，盼協尋逾40年前的台灣舊情人。

印尼地方代表議會（DPD）前議員李察（RichardHamonangan）日前向駐印尼代表處透露，他70年代赴美國求學期間，認識來自台灣的同學Joycelyn，兩人相處下產生情愫，交往兩年多。後來因李察轉學後忙於課業及遠距離，而失去聯絡。

李察與妻子育有2名子女，他期盼透過駐印尼代表處協助尋找Joycelyn，也得到妻子支持。李察認為，Joycelyn可能也已經成家，希望與她取得聯繫或見上一面。

李察日前接受中央社訪問，回顧當年那段異國戀情。

李察1978年赴美國加州大學弗瑞斯諾（Fresno）分校就讀機械工程科系。當時還是大一新生的他，因室友來自台灣和香港，而被邀請到華人留學生聚會（Chinese Student Association，CSA），因此認識在同校攻讀商業學系、來自台灣的同學Joycelyn。

李察回憶道：「當時聚會上的留學生大多是香港人和台灣人，因此我認識了Joycelyn並成為朋友。我們住得很近，常去她們家，也會一起在圖書館念書」。

李察和Joycelyn密集相處而產生情愫，進而交往。他們一起在學校餐廳打工，放假時一起到外地旅行；李察說，他們曾一起去洛杉磯和舊金山，還去了馬利布海灘（Malibu Beach）。

他說：「通常有考試的話，我們會一起念書；如果沒有，就會一起旅行放鬆」。

李察說，Joycelyn與哥哥和姊姊住在同一棟公寓，街道名稱為楓樹街（Maple），跟他是鄰居，因此Joycelyn常邀請李察到家中吃飯，還曾煮台灣佳肴給他品嘗。李察也曾邀請Joycelyn參加印尼留學生聚會，並煮印尼沙嗲給他們吃。

李察指出，Joycelyn的兄弟姊妹都非常優秀，她的大哥當年在美國賓夕法尼亞大學攻讀MBA學位，二哥Brian和姊姊則在舊金山從商。他表示，若沒記錯，Joycelyn應該是家中排行最年幼的女孩。

李察回憶，當時Joycelyn教他一些簡單的中文，還會一起唱「梅花」和鄧麗君的「月亮代表我的心」等歌曲，至今他仍能哼上兩句。

對於當年未留下Joycelyn的中文名字和照片，李察感到遺憾。他說，因為沒有相機，兩人沒有留下合照或給對方自己的照片，只能向中央社描述Joycelyn的長相。

李察說：「Joycelyn差不多161公分高，戴眼鏡、頭髮長度過肩、身材不太胖也不太瘦，不會像一些大學生過瘦。另外，她不會過度打扮，就是學生的樣子，且相當好學，非常優秀」。

與Joycelyn交往兩年後，李察申請上加大柏克萊分校（UC Berkeley）而離開弗瑞斯諾。雙方因距離遙遠、忙於課業，只能靠信件和電話聯繫，後來各自有不同的生活圈，逐漸失去聯絡。

他告訴中央社：「我們當時都只是學生，只能偶爾通個長途電話或寄明信片。那個年代科技不發達，沒有通訊軟體，也沒有電子郵件或簡訊」。

李察很希望透過媒體報導找到Joycelyn，能與她見面以了解她現在的生活，並對當年沒有積極保持聯繫表示抱歉。

印尼 美國 舊金山

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