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影／中華隊12強奪冠 藍黨團呼籲設台灣運動博物館

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
國民黨立院黨團今天舉行記者會，呼籲政府設立台灣運動博物館，表彰傑出運動選手的成就，並留下這些美好的紀錄。記者邱德祥／攝影
國民黨立院黨團今天舉行記者會，呼籲政府設立台灣運動博物館，表彰傑出運動選手的成就，並留下這些美好的紀錄。記者邱德祥／攝影

世界棒球12強賽，中華隊勇奪冠軍，代表團成員今晚將返抵國門，為慶賀台灣英雄拿下世界冠軍，副總統蕭美琴將前往接機，賴清德指示返程期間比照奧運模式，由空軍派遣4架F-16V戰機伴飛，國民黨立院黨團今天舉行記者會，呼籲政府設立台灣運動博物館，表彰傑出運動選手的成就。

世界棒球12強賽，中華隊奪冠鼓舞國人，賴清德總統明天也將於總統府接見代表團，並以「棒球英雄 台灣尚勇」為主題舉辦英雄大遊行，活動將全程直播，邀請國人共襄盛舉，在這個全民歡騰的時候，國民黨立院黨團立委洪孟楷和羅廷瑋呼籲政府延續12強的感動，好好討論如何提照顧運動選手，提升運動風氣。

洪孟楷呼籲，台灣應該規畫一個屬於台灣的運動紀念館，屬於台灣運動故事的一個場域，歐美國家和日本、韓國都有這種規畫，我們的好手在國際賽事上表現真的非亮眼，從紀政到1992年巴塞隆納奧運第一面棒球銀牌，到近期麟洋配的奧運金牌，都值得留下來作紀念，現在正好在籌設運動發展部，可以一起來推動台灣運動博物館的誕生。

世界棒球12強 博物館 奧運 運動

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