快訊

公務員之死爭議中就職 新勞長洪申翰：確保每個申訴有效被處理

忍者哈特利配音員逝世享壽89歲 生前仍準備第292次反戰獨角戲公演

財委會通過主決議 促提案改進國營金融事業員工福利

中央社／ 台北25日電
立法院財政委員會審查財政部及所屬預算，央行總裁楊金龍（左二）出席。聯合報記者邱德祥／攝影
立法院財政委員會審查財政部及所屬預算，央行總裁楊金龍（左二）出席。聯合報記者邱德祥／攝影

立法院財政委員會今天通過主決議，請財政部會同行政院人事行政總處，提出拉近國營金融事業機構與泛公股金融同業的伙食費、生育補助、獎金、員工福利信託等相關方案，於1個月內向財委會提出改進方案的書面報告，以提升國營金融事業機構競爭力。

立法院財委會今天審查民國114年度中央政府總預算案有關財政部及所屬單位歲入預算部分等案，會中無異議通過國民黨立委賴士葆、民眾黨立委黃珊珊及民進黨立委李坤城、王世堅等人共同所提主決議。

賴士葆等人提案指出，金融市場競爭激烈，但國營金融事業機構的各項員工待遇及福利措施，卻仍沿用民國62年的單一薪給制度規範作為拘束而缺乏彈性，與純民營或公股相較，均無法在立足點上競爭，在攬才留才上將漸失誘因。

提案指出，本國銀行在經營上面對相同的競爭市場環境，但國營金融事業機構（含台灣金控、台灣土地銀行及中國輸出入銀行）員工的薪酬、福利措施，卻不及其他泛公股金控（銀行）。

賴士葆等人提出「國營金融事業機構員工福祉及市場競爭力」案，盼立法院財委會通過主決議，請財政部會同人事總處，提出拉近國營金融事業機構與泛公股金融同業的伙食費、生育補助、獎金、員工福利信託等相關方案，於1個月內向財委會提出改進方案的書面報告，以提升國營金融事業機構競爭力。

立法院財委會今天在場立委對於賴士葆等人的共同提案無異議，通過主決議。

生育補助 立法院 賴士葆

延伸閱讀

洪申翰接任勞長 賴士葆：民進黨想用深綠基本盤清戰場

總統出訪友邦過境夏威夷 賴士葆：代表美對賴清德有疑慮

勞動部霸凌案延燒 賴士葆指2月就有檢舉信：正式系統找不到疑遭吃案

「翁柏宗條款」三讀通過 賴士葆：NCC當打手無存在價值

相關新聞

財委會通過主決議 促提案改進國營金融事業員工福利

立法院財政委員會今天通過主決議，請財政部會同行政院人事行政總處，提出拉近國營金融事業機構與泛公股金融同業的伙食費、生育補...

紅三代薄瓜瓜娶台灣媳婦！新人低調卻掀網路熱烈討論

中共前官員薄熙來之子薄瓜瓜將迎娶台灣新娘許惠瑜，婚禮22日在新竹低調舉行，婚宴場地南園全員備戰，主管甚至關閉通訊軟體，務求保密工作做到滴水不漏！

照片看歷史／1959年空軍總醫院新廈揭幕 創設直升機場

1959年11月25日，空軍總醫院下午3時在南京東路四段新廈舉行揭幕典禮，由時任空軍總司令陳嘉尚主持，並邀請陳總司令夫人剪綵。...

聯合報一周大事11/17~11/23

直擊全球塑膠公約／球迷、媽祖、小學生齊抗議塑膠污染

塑膠污染無所不在，從23日舉辦的「1123釜山塑膠大遊行」中，可看見遊行者的多元樣貌：有小學生心繫海洋生物誤食塑膠垃圾，...

神明嘸愛塑膠！媽祖現身釜山 綠色和平倡制定全球塑膠公約

連同綠色和平在內，集結全球減塑力量的國際倡議團體「擺脫塑縛」聯盟（the global Break Free from ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。