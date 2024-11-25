台中購物節「破百億加碼抽」、「月月抽百萬」得主出爐 盧市長現場call out 3位百萬幸運兒。 圖／台中市政府經發局 提供

全城on sale！台中購物節起跑至今，消費登錄金額累積達到140億元，市府經發局於11/23、24兩天在西區市民廣場舉辦特色市集活動，23日由市長盧秀燕現場抽出並call out購物節「破百億加碼抽」與「月月抽百萬」共3位幸運得主，她表示，只要在台中店家消費，無論實體或線上通通可登錄，月月抽百萬下個月也還有；另消費登錄金額每破100億元，市府就加碼抽1個百萬現金獎，且除百萬獎項外，還有週週抽10萬元、天天抽3,000元現金，歡迎大家繼續消費，祝大家中獎！

市長盧秀燕現場call out 中獎者。 圖／台中市政府經發局 提供

「拚經濟、拚經濟又拚經濟！」盧市長說，每個縣市都在辦購物節，台中自六年前開辦起，消費登錄金額就是第一名，因為獎項優渥，最大獎是一間房子、現金獎名額6萬名以上且獎項3,000元起跳，如去年消費登錄金額328億元、抽出百萬得主7人。透過抽大獎吸引消費，促進各行各業生意，近年台中積極推動購物節、鍋烤節、物調券、各商圈振興活動等，台中的經濟在中央評比下六都第一，是大家共同努力的結果。

經發局表示，23日抽出的第一位百萬得主是北屯區的蔡小姐，於旅行社消費約五萬元，接到電話直呼「真的中獎了」，並表示會將款項用來做公益；第二位是北屯區的莊先生，消費保健食品約7萬元，還沒想好怎麼使用這筆獎金；第三位得主是來自彰化的范小姐，是在台中工作的護理師，於新光三越百貨消費約1萬元，得知中獎後十分淡定，將會好好思考怎麼使用獎金。

經發局長張峯源表示，此次市集活動不僅有來自台中在地品牌的特色商品、手工藝品與伴手禮等豐富品項，曾獲台中十大伴手禮認證的鴻鼎菓子、木筆家、玄羽皇家滴雞精、旅人票亭等皆應邀參與市集設攤，更特別邀請金門縣商業會的會員店家跨海支持，現場提供牛肉乾、一條根、麵線等金門特色商品，增添更多特色；另參與市集的店家為響應購物節，推出各式優惠方案，熊介巧手工蛋捲、正昇豆腐乳、三牧田烘焙坊、老東家首獎滷味、旅人票亭等店家推出商品買一送一活動，另有店家推出活動滿額贈禮、商品組合優惠價、市集限定快閃優惠價等活動，民眾在特色市集的所有攤位消費，均可登錄台中通APP。

經發局補充，這次活動一同抽出1,100組三千元、12組十萬元現金獎項，以及觀光旅遊局提供的台中鳳凰酒店、享得道行旅與永豐棧酒店共12份住宿券；並邀請豐原太平洋百貨副理林幽蘭抽出10名幸運兒獲得陽光橘子行李箱，連鎖企業達美樂與在地糕餅品牌陳允寶泉分別提供20份披薩兌換券與35份太陽餅禮盒；23日也抽出日韓保養品牌直播集團MY管管全能旅行組50份，另因應今年「全城on sale」串連在地市場、夜市攤商加入購物節活動，也一併抽出市場、夜市加碼的5支iPhone 15手機，回饋熱烈支持購物節的民眾！

台中購物節起跑至今消費登錄金額累積達到140億元。 圖／台中市政府經發局 提供

截至22日民眾已登錄約1,856萬張發票及收據，台中通APP下載次數突破270萬次，消費登錄金額突破百億且持續成長，今年購物節依然有滿滿獎項，直到12月25日都安排天天抽三千、週週抽十萬、隔週送汽車、月月抽百萬、壓軸抽好宅，每週六或日也有實體抽獎與特色活動，更有不定期的驚喜加碼獎項等著今年的幸運兒，歡迎民眾趕緊下載活動APP，踴躍登錄消費，就有機會中大獎，最新資訊請查詢購物節官方臉書(https://www.facebook.com/shoppingtaichung/ )。

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