紅三代薄瓜瓜娶台灣媳婦！新人低調卻掀網路熱烈討論

前中共政治局委員、重慶市委書記薄熙來的兒子薄瓜瓜，迎娶羅東博愛醫院創辦人、前總統府資政許文政孫女許惠瑜，兩人婚禮明（23）日將在新竹「The One南園人文客棧」舉行。據悉，南園從上週四就全員備戰，高階主管甚至暫時關閉社群及通訊軟體，全力達成許家要求「低調保密」的任務。

薄瓜瓜新竹辦婚宴傳每桌6萬 網友：親家公會來喝喜酒嗎？

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2024/11/15～2024/11/21）期間統計調查，「薄瓜瓜喜宴」近一週熱門關鍵字，出現「價碼、保外、座上賓、南園」等字詞。薄瓜瓜紅三代的身分受到外界關注，新娘子一家十分低調，現在傳出喜宴價碼一桌6萬，預計席開12桌，外界也好奇服刑中的薄熙來是否會「保外」成為座上賓。有網友表示，「兩岸一家親」、「親家公會來吃喜酒嗎？」「習大大會不會震怒」。

南園場地低調隱密 融合3種建築風格令薄瓜瓜印象深刻

翻攝FB／The One南園人文客棧

據傳許家挑選喜宴的地點只有兩個條件，第一是不能在宜蘭辦，第二是低調隱密。而南園常為高端精品、竹科企業「包場」，擁有豐富經驗，加上入口離園區主要建築、客房、餐廳仍有一段安全且保密的距離，攝影專用的「大砲」也無法拍到內部陳設與建築，因此許家選此處為婚宴地點。薄瓜瓜事先也看過南園的風格，並對南園融合江南庭園、閩式建築及巴洛克拱廊3種建築風格留下深刻印像，雙方很快對喜宴地點達成共識。

翻攝FB／The One南園人文客棧

婚宴目前有2套菜單曝光，一套是根據南園目前提供的季節菜單「食藝的提味之搵」，以台灣五醬：桔醬、油蔥醬、辣椒醬、沙茶醬、醬油為主醬，前菜有兩道，第一道是「明蝦／粄／發酵醬汁」靈感來自屏東內埔的「蝦公粄」，搭配發酵辣椒醬和鳳梨豆醬。第二道是「桶柑麵／柚子醋／鹽麴鹹豬肉」則採日式沾麵吃法。主菜是肋眼牛排淋的是沙茶醬跟鹹檸檬醬汁，配菜有乾煎台灣段木香菇。第二套菜單主菜是戰斧豬排，設計給不吃牛的賓客。前菜有「烏魚子／馬頭魚」、「十年老菜脯／松葉蟹」，還有一道「豬油拌飯」。而兩套菜單都有「十年老菜脯」，一套放在蘿蔔糕湯裡，一套搭配松葉蟹，再搭配具客家元素的甜點，讓賓客一飽口福。

以陸配身分來台！薄瓜瓜未來有望取得台灣身分證

至於薄瓜瓜未來會不會申請在台定居也受到關注，對此，陸委會副主委梁文傑回應，薄瓜瓜這次是以中國大陸人士的身分，申請來台，未來會不會申請來台定居，「我們還是依照正常程序處理」。這也代表未來若條件符合，薄瓜瓜與其他陸配一樣，能夠申請在台定居，取得國民身分證。無論薄瓜瓜是否取得我國身分證，薄瓜瓜都是我國目前最受關注、政治性最高的「陸配」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年11月15日至2024年11月21日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、IG、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『薄瓜瓜喜宴』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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