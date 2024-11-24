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英文台灣研究百科問世 荷出版社將台灣知識引入國際

中央社／ 布魯塞爾24日專電

400年前來到台灣的荷蘭人，除了貿易商、傭兵還有一群傳教士，將西方知識隨著宣教帶進台灣。400年後，荷蘭博睿（Brill）出版社發行全球第一套英文版台灣研究百科，將關於台灣的知識系統性地引入國際。

巧合的是，當年來台的荷蘭傳教士們主要源自萊登大學（Leiden University）1623年設立的神學院，而如今與台灣學界關係密切的博睿出版社，也位在萊登這個荷蘭印刷出版及學術重鎮。

博睿近年在英語世界出版了幾部重要的台灣書刊，包括2018年起發行「台灣研究國際學刊」（International Journal of Taiwan Studies），是全球第一份以台灣議題為焦點的跨國合作英文學術半年刊；還有2021年起陸續出版「博睿台灣研究系列」叢書。

「Brill相當支持台灣研究的國際化。」中央研究院社會學研究所兼任研究員蕭新煌告訴中央社

去年以來，數位版陸續上線發行的「台灣研究百科全書」（Encyclopedia of Taiwan Studies，ETS）就在前述基礎下應運而生。

博睿出版社主任塔摩爾（Uri Tadmor）負責這套百科計畫。人在美國的他透過書面接受中央社採訪表示，有了期刊和叢書後，台灣研究的完整拼圖還有一塊就是工具書，因此博睿提出兩個大型出版計畫，第一套是3本共超過2000頁的「福爾摩沙語言手冊」，是迄今最全面分析台灣南島語言的巨著，第二套就是台灣研究百科。

塔摩爾在2020年與蕭新煌談到出版百科的構想，並邀請他擔任這套百科的總編輯，於是，這個動員約400位台灣及國際學者撰寫、涵蓋15個領域、逾600條目的百科全書逐步成形。目前已發行5個領域的數位版，預計2026年全部完成後再印行紙本。

塔摩爾告訴中央社一個讓他開心的消息，就是目前上線的台灣研究百科引起圖書館界興趣，「來自世界各地的圖書館已經訂閱了數位版的台灣研究百科」。

在各領域中，他坦言最困難的主題是歷史。一方面因台灣歷史複雜多面，「光是台灣史本身就可以出一套百科」，所以要限縮和選擇納入的範圍，面臨很大挑戰；另一方面是在詮釋歷史時保持學術中立和客觀的困難，他強調，這套百科作者在力求中立的表現上十分出色。

塔摩爾也分享出版過程最驚喜的事，一般而言這般規模的百科需要找3至4位助理編輯，當蕭新煌告訴他打算找14至15位時，他以為要花上一年找齊，想不到幾週內就全部搞定。

蕭新煌指出，台灣研究百科全書能夠被博睿出版，代表兩個意義。第一，台灣這個國家值得被學界、出版界重視；第二，台灣研究成熟度達一定水準，才能有足夠多的學者和研究量來呈現一套百科全書。

他認為這套英文百科的問世，完成國際對台灣研究制度化的拼圖。其他拼圖包括辦了5屆的台灣研究世界大會、前述台灣研究國際期刊，以及全球有北美、日本、歐洲3個區域性的台灣研究學會。

國際研究台灣熱度增加，塔摩爾認為除了地緣政治和經濟的重要性，使台灣愈來愈常出現在國際新聞中，還有一個特別的原因是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間台灣的突出表現。他透露自己就是見證人，2020年來台時，對防疫措施印象深刻。

塔摩爾說，基於前述原因，他有信心未來幾年全球對台灣研究的興趣將繼續提升。

蕭新煌告訴中央社：「世界各國對台灣研究的重視，其實還有一個非學術的理由，就是希望保存、支持、珍惜台灣的民主化，這是非常重要的，一方面支持台灣，一方面研究台灣。」

中央社 英文 荷蘭

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