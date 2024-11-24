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聯合報一周大事11/17~11/23
國內
22日：勞動部公務員之死案持續延燒，勞動部長何佩珊請辭獲准，民進黨不分區立委洪申翰將接任勞動部長。
22日：中央銀行公布五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）十月最新放款利率，結果顯示，新承作房貸利率十月升至百分之二點二○一，創近十六年新高。
23日：世界12強棒球賽複賽最後一天，這也是中華隊相隔32年再次「坐銀望金」，冠軍賽將與日本隊交手。
國外
18日：美國總統當選人川普在自創社群媒體「真實社群」寫道，為了落實大規模驅逐非法移民的計畫，明年上任後打算宣布進入緊急狀態。
19日：俄羅斯總統普亭簽署更新版「核理論」（核準則），指出俄國若遭受由核武國家支持的傳統（非核武）飛彈襲擊，就可能考慮動用核武。
22日：第廿九屆氣候峰會（COP29）進入最後一日，大會新提出的氣候資金目標大幅縮水，從原來的上兆美元降至每年二五○○億美元。
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