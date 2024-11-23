直擊全球塑膠公約／球迷、媽祖、小學生齊抗議塑膠污染

塑膠污染無所不在，從23日舉辦的「1123釜山塑膠大遊行」中，可看見遊行者的多元樣貌：有小學生心繫海洋生物誤食塑膠垃圾，也有資深環團人士為了下一代積極倡議，還有棒球迷呼籲球場減少一次性塑膠用品。遊行現場還有一尊3.5公尺高的媽祖充氣偶，有環團遠渡重洋把充氣偶從台灣帶到釜山，搭配「石化擴建、神明嘸愛」中文標語，相當吸睛。

綠色和平台北辦公室11月曾抬著一尊媽祖充氣偶，在高雄林園工業區進行「微型遶境」，強調在全球討論塑膠減產、石化產能過剩當下，台灣應檢視石化產業擴張的必要性。「今天來到釜山的媽祖像是同一尊。」綠色和平台北辦公室減塑專案負責人張凱婷表示，出發前有先到媽祖廟上香擲筊，得到同意後才帶著媽祖充氣偶出國參加遊行。

張凱婷指出，塑膠污染遍及全球，難以被單一企業或國家解決，需要有力的《全球塑膠條約》為全生命週期的塑膠做出規範。此次在遊行中增加台灣元素，「彰顯台灣也會站在前線，呼籲各國代表一起做出改變。」張凱婷說。

遊行現場另一項吸睛的裝置藝術，是由多種塑膠廢棄物和積木拼貼而成的海洋生物群像。顏色亮麗的鯨魚和海豹暗喻海洋已被塑膠微粒占據，且鮮豔的紅、藍、綠色塑膠比起黑白銀等顏色，更容易裂解成塑膠微粒。

遊行者中，11歲的金書聿是韓國環團「濟州島零塑膠」的成員，三年前跟媽媽一起參加淨灘活動，開始關注海洋廢棄物問題。金書聿帶了自己的畫作到遊行現場，是一隻肚子塞滿塑膠垃圾的海龜。「海龜在流淚，說拜託，不要再丟垃圾了。」

「我已經關注塑膠污染很多年，但想到孫子的未來，就更想認真投入。」63歲、「忠清南道環境聯合運動」成員黃成烈說，他關心微塑膠議題，因為人體可能攝入這些污染，很多公司表示會投入塑膠循環利用，但他對此存疑，認為唯有塑膠減產才能從根本解決。