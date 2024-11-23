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神明嘸愛塑膠！媽祖現身釜山 綠色和平倡制定全球塑膠公約

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
綠色和平臺北辦公室帶著巨型媽祖布偶參與遊行，吸引民眾圍觀。圖/綠色和平提供
綠色和平臺北辦公室帶著巨型媽祖布偶參與遊行，吸引民眾圍觀。圖/綠色和平提供

連同綠色和平在內，集結全球減塑力量的國際倡議團體「擺脫塑縛」聯盟（the global Break Free from Plastic），今在韓國釜山邀集超過1500名全球代表參與減塑遊行，繞行釜山BEXCO會展中心，高聲呼喊「停止塑膠 Plastic 이제 그만」，呼籲各國領導人在下周展開的「全球塑膠公約」談判中，做出有利人民與環境的正確決定。

綠色和平表示，全球塑膠公約自2022年聯合國環境大會決議後開啟討論，並規畫5次談判會議，釜山是表定最後一次會議。對此，綠色和平主張制定一份強而有力的全球塑膠公約，其內容應包含全球塑膠須於2040年前減產至少75%，並全面淘汰一次性塑膠、終止塑膠焚化的處理方式。

綠色和平從台灣帶著巨型媽祖充氣偶抵達釜山遊行現場，吸引參與民眾圍觀。綠色和平台北辦公室減塑專案負責人張凱婷表示，媽祖是台灣及華人社區重要的民間信仰，祂保佑土地跟人民的健康，10月下旬媽祖已在高雄四輕外進行石化減產遊行，｢這次飛到韓國，跟各地減少塑膠生產的呼聲一起，要求政治領袖制定強而有力的全球塑膠公約。

此次減塑遊行邀集超過170個國家地區的民眾，「擺脫塑縛」代表Semee Rhee強調，如果塑膠繼續不受限制地生產，將置我們的下一代與環境持續活在威脅中，全球塑膠公約必須訂定塑膠減產的規範，才能解決氣候變遷、生物多樣性、毒物污染的三重危機。

遊行隊伍有許多創意標語與裝扮，其中巨幅Strong Plastics Treaty Now（現在就要強力的塑膠公約），承載來自港臺韓三地民眾支持減塑的簽名，是從綠色和平環保調查船艦Rainbow Warrior（彩虹勇士號） 東亞減塑之旅搜集而來。主辦單位也將KPOP夯曲A.P.T重新詮釋成Ambitious Plastics Treaty （積極的塑膠公約），吸引所有人手舞足蹈地熱烈迴響。

綠色和平首爾辦公室公眾動員主任Sunryul Kim指出，遊行要求全球塑膠公約談判與會者減少塑膠生產與一次性塑膠。韓國作為談判過程的高野心聯盟及第五次談判會議主辦國，韓國政府必須聽見民眾的聲音，在談判桌上展現決心。

集結全球減塑力量的國際倡議團體「擺脫塑縛」聯盟（the global Break Free from Plastic）今在韓國釜山邀集超過1500名全球代表參與減塑遊行，高聲呼喊「停止塑膠 Plastic 이제 그만」，呼籲各國領導人在下周展開的「全球塑膠公約」談判中，做出有利人民與環境的正確決定。圖/綠色和平提供
集結全球減塑力量的國際倡議團體「擺脫塑縛」聯盟（the global Break Free from Plastic）今在韓國釜山邀集超過1500名全球代表參與減塑遊行，高聲呼喊「停止塑膠 Plastic 이제 그만」，呼籲各國領導人在下周展開的「全球塑膠公約」談判中，做出有利人民與環境的正確決定。圖/綠色和平提供

媽祖 綠色

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