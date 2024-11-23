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台灣首名竹業博士呂錦明致力竹研究 獲綠色奧斯卡

中央社／ 台北23日電

林業署今天表揚對林業及自然保育有功人士，前行政院農業委員會林業試驗所呂錦明終身致力台灣竹類研究與推廣，高齡90歲仍出版「台灣竹指南」，為台灣留下珍貴竹類歷史資產。

農業部林業及自然保育署今天舉行有綠色奧斯卡之稱「113年林業及自然保育有功表揚大會」，表彰在林業及自然保育領域中表現卓越的個人與團體，彰顯其對台灣自然資源的長期守護與永續發展的貢獻。

今年的林業及自然保育有功人士共選出15名在林業及自然保育領域有卓越表現的人士，以及3組推動野生動物生命教育的團體，其中包含已經高齡90歲的呂錦明。

呂錦明是台灣第一名竹業博士，從1970年代起就致力於台灣竹類研究與推廣，研究超過半世紀，期間也持續出版竹類專著，近日更以90歲高齡撰寫完成「台灣竹指南」等，為台灣竹類留下珍貴歷史資產。

林業署說，呂錦明推廣竹類研究並建立竹種子復育系統，保存稀有竹種，對全球竹類保育貢獻卓著，而面對淨零減碳趨勢，呂錦明也推動竹子作為永續資源，助力新興竹材產業發展，為後輩樹立榜樣，對於國內正重新起步推動的新興竹材產業發展提供扎實的務實技術資源，貢獻卓越。

另外，台大名譽教授郭幸榮協助制定林業保育規範，編撰「育林手冊」和「育苗造林」專業手冊，為林政機關提供技術支持，也同時於台大教授育林學，培育保育人才。推動外來種植物銀合歡移除、生態造林及綠美化計畫，對林業永續發展與生態保育貢獻良多，今年也獲得表揚。

農業部長陳駿季表示，每年的林業及自然保育有功人士選拔都揭示了許多在不同領域中長期投入保育工作的專業人士，這些得獎者結合了民間、學術單位與公部門的力量，為台灣的自然資源保育作出巨大貢獻與生態共生的創新者。

林業署 永續 農業部

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