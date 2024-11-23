薄瓜瓜喜宴中西合璧 東方紅喜氣結合西式戶外婚禮雙元素

中共中央政治局前委員、重慶市前市委書記薄熙來之子薄瓜瓜與羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女許惠瑜，今天在位於新竹縣新埔鎮的「The One南園人文客棧」舉辦婚禮宴客，喜宴風格與造型首次曝光，主宴紅色元素與南園翠綠景色完美搭配。

專業婚紗禮師指出，時下年輕人很喜歡採用西式戶外婚禮，呼應新人長年在國外求學、就業的成長風格，加上受邀的來賓不少是兩人遠從國外來的朋友，南園戶外腹地開闊，提供了非常理想辦喜宴場地。

婚紗專業禮師指出，戶外主宴的設計別出心裁，結合東方紅喜氣與中式的圓桌元素，也是完全回應了這對佳偶的血緣。

此外，透明頂有不怕風吹雨淋，又有極佳採光通透的優點，不同族群都有照顧到。兼具古典和現代，看起來獨特性和隱蔽性都很好。

南園今天天氣朗朗晴天，溫度宜人，所有與會的中外佳賓入園時都感受到氣候舒雙宜人的喜樂。南園一早門禁森嚴，但仍可遠眺窺見婚禮現場張燈結綵、大幅紅色布幔隨風搖曳，景色優美。

喜宴晚上登場，除了The One 精心打造的菜色，據了解，也有請高檔外燴共同參與見證歷史。