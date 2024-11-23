公務員霸凌案效應 新北清查府內6案「謹慎處理」

勞動部北分署公務人員之死，全台關注，各地公務機關霸凌案件也如遍地開花，爆料不斷。據了解，新北市府層要求各級機關回報相關案件案件處理情形，據悉約有6件，在各級機關都已提供員工協助與懲處。

公務員霸凌案件在網路發酵，各類爆料不斷，新北一名代課老師就透過議員爆料，自己原在工作上正向開朗，但從今年初起被校長針對，時常擔心會被冠上莫須有罪名受到責罵，只要在工作就提心吊膽，看到校長就恐慌，坐在辦公桌前會不自覺拔頭髮，晚上經常失眠、清醒，比較熟識的同事提醒自己「頭髮旁邊都拔禿了」，但自己很焦慮，無法停止拔頭髮的行為。

該名代課老師說，選擇公布部分狀況，除了不可以任由這類人隨便想怎樣就怎樣，校長室學校最高領導者，相信不只自己受到這樣的遭遇，也曾看到校長在校長室門口大聲斥責其他老師，甚至叫進去校長室「說她還沒罵夠」，今天站出來是希望不要再發生這樣的事情，不要有人因為職場霸凌而遭遇不幸。

教育局表示，該案於8月15日收到職場霸凌調查申請書，已受理組成調查小組，9月27日與申訴人訪談，請申訴人補正相關證據資料，將依「新北市政府員工職場霸凌防治與調查處理作業原則」，於補正資料後次日起算2個月內，將調查結果做成書面函覆當事人。

教育局表示，職場霸凌行為如經調查屬實者，將檢討相關人員責任並依法懲處；同時對當事人啟動員工協助方案，後續提供工作調整建議、心理輔導、醫療協助及法律諮詢等有效協助與關心，使員工免受霸凌侵犯，安心投入工作。

新北市環保局有高達5000多名清潔隊員人數眾多，就有清潔隊員曾投訴，清潔工作以晚班最為繁重，總是少數人去「擔屎」，職務分配不均也成為清潔隊員陳情之首。

新北市環保局工會理事長許效溢表示，清潔隊員受到勞基法保障，能籌組工會，確實申訴管道與協調機制較公務體系健全，勞工局也都會協助勞資爭議協調；新北市巷弄狹窄，隨車人員體力消耗較大，確實清潔人員反映班別的情況多，但透過工會協調，大多都能夠順利解決。

新北市環保局指出，新北市環保局訂有職場霸凌防治與處理計畫及員工職場霸凌防治與調查處理作業原則，可透過電話、傳真及電子信箱等管道申訴。若接獲通報員工疑似遭受霸凌，會成立調查小組並啟動調查程序；環保局每季定期辦理員工關懷調查，如發現同仁異常都會填報「員工關懷輔導評估表」送人事室評估並列冊管理，各單位也可得隨時填報該評估表送人事室辦理。