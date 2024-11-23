洪申翰出身街頭接勞長 勞團：檢驗是否換位子也換腦袋

民進黨不分區立委洪申翰將接任勞動部長。出身環團、街頭起家的洪申翰，雖不算熟稔勞動事務，但有不少勞團老戰友。其長期關注移工議題，與台灣國際勞工協會多有互動，TIWA研究員吳靜如說，洪申翰深知移工政策多年沉痾，也屢為移工發聲，接勞長後會維持過往立場，還是換位子、換腦袋？值得觀察。台灣工人鬥陣總工會秘書長姚光祖指洪申翰了解勞團訴求脈絡，期待洪部長上任後能「還我七天國假」。

吳靜如表示，相對於多數立委不想碰移工議題，洪申翰在立院確實很關切移工議題，移工團體對洪申翰接任勞長期待多，然「換位子，會不會也換腦袋？」須經考驗才知道。

她指出，洪申翰擔任立委時期，對政府對政府直聘、移工納長照體系等結構性問題，皆贊同移工團體訴求，當上勞動部長後，「知道問題在哪的人，會不會面對問題？」非常值得觀察。台灣移工政策沉痾逾30年，移工團體不求立即的翻轉性改革，但能怎麼逐步撥亂反正，期待洪部長上任後將「目標、時程列出來」。

由印尼家庭看護工組成的台灣照顧勞動產業工會（SBIPT）明天就要到勞動部抗議，明年最低工資已來到2萬8590元，家務移工月薪卻仍停留在2萬元，與產業類移工落差高達8500元之多，呼籲家務移工薪資應最低工資接軌。吳靜如說，出身街頭的洪申翰，如今要變成被抗議的對象，「他會怎麼回應呢？」總不能再向歷任勞長一樣敷衍了事，這次應當誠懇回應。

曾與洪申翰一同參與樂生療養院保留運動的台灣工人鬥陣總工會秘書長姚光祖則說，洪申翰出身環團，廣義就是代表社運參政，這次被拔擢為勞動部長，可見洪申翰備受民進黨信賴，雖然不那麼熟悉勞動議題，但期待洪申翰「一定要站在過去的社運立場」。

姚光祖指出，洪申翰還未進入民進黨時，非常了解勞團反對砍七天國假的道理，台灣勞工長期處於高工時，若能緩步恢復國定假日，將可有效降低年總工時，盼洪部長能在「還我七天假」使上力氣。

至於無可迴避的勞保財務問題，姚光祖說，賴政府雖已定調持續撥補，但就長期勞保結構來看，勞保基金入不敷出，「撥補不是不能做，但不能只做撥補」，工人鬥陣總工會主張應跟財團抽稅，才符合社會資源分配正義，而非一直以全民納稅錢編列預算來補勞保破洞，否則當撥補金額越來越高，將造成政府財政龐大負擔。

此外，洪申翰熟知淨零轉型帶來的影響性，姚光祖說，高碳排產業轉型將衝擊勞工工作權，呼籲洪部長導入台灣勞資協商機制，避免勞工淪為淨零轉型的犧牲品。

對於洪申翰執掌外界視為「屎坑」、「炮灰部」的勞動部，吳靜如、姚光祖皆期許坐上大位的洪申翰，向體制妥協之餘，能盡力保有過去的理想性，歷任勞動部長皆把勞動尊嚴讓位給經濟部、衛福部等部會，將勞動部長位子做小，希望洪申翰有心把勞長位子撐開一些，讓台灣不分本外勞的勞動權益與保障更好。