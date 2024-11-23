薄瓜瓜婚宴今午舉行 名車、巴士陸續載客抵南園 警方也到場關切

前中共中央政治局委員、前重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜，低調來台迎娶羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女許惠瑜，兩人婚禮在今天中午「The One南園人文客棧」舉行，從11點起陸續有巴士和賓客車輛進出，現場已有大批媒體守候，警方也接獲報案到場關切，據悉薄瓜瓜的身份特殊，獲得國安層級的重視。

11點起，陸續有幾台小巴前來會場，賓客陸續前來，只見門口的工作人員拿著一列名單，確認過身份才會放行，人車管制相當嚴格。新埔警分局今天早上接獲報案，因此派警車到南園周邊巡邏，不過警方已被下封口令，完全不透露是誰報案以及報案理由。

據悉，這場婚禮選擇在南園舉辦，主要的考量點之一，就是隱密性極高。為了迎接這場婚禮，南園人員本周動起來，昨天起廠商陸續進駐，也因傳出婚禮有戶外儀式橋段，直接在婚宴舉辦的庭閣外，搭起白色透明棚架來遮擋外界視線，會場高掛紅燈籠來點綴，相當喜氣。