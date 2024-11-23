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紅燈籠高掛！薄瓜瓜婚禮中國氛圍拉滿 門禁如宮廷森嚴

聯合報／ 記者巫鴻瑋郭政芬／新竹即時報導
薄瓜瓜婚禮現場掛起中式傳統婚禮布置，戶外典禮會場可見紅燈籠、繡球高掛，會場為防外界拍攝，已搭起棚架。記者黃義書／攝影
薄瓜瓜婚禮現場掛起中式傳統婚禮布置，戶外典禮會場可見紅燈籠、繡球高掛，會場為防外界拍攝，已搭起棚架。記者黃義書／攝影

前中共中央政治局委員、前重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜，低調來台迎娶羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女許惠瑜，今天就將在位於新竹縣新埔鎮的「The One南園人文客棧」舉辦婚禮宴客，雖然門禁森嚴，不過仍可遠眺窺見婚禮現場「一片紅通通」，四處張燈結綵、紅燈籠高掛。

據了解，薄許婚宴會選在南園的原因正是因為「隱蔽性高」，因南園地處山窩之中，四周全是茂密的樹林及竹林，且沒有空曠制高點可俯瞰，加上南園內部全是亭台樓閣，難以從園外一窺全貌，更難看見室內情況，同時南園門禁管理森嚴，外人難以進入。

不過薄瓜瓜婚宴高調採「喜慶紅」布置，從樹林縫隙之間就已經可以看到「一片通紅」，園內四處張燈結綵全是紅色喜慶的顏色，且不僅有室內婚宴，在戶外也已經搭起棚架，更掛起紅燈籠、紅繡球，無處不突顯傳統中式婚禮氛圍。

今天一早已經有不少廠商車輛進出，不過工作人員早已簽署保密協定，對於婚禮細節完全無法透露，但期間也可以見到高級名車出入，疑似是婚宴貴賓到場，南園整體門禁十分嚴格，若非婚宴受邀名單上的人員或車輛，都會被擋在大門外，而若是貴賓，南園管家在核對婚宴受邀名單後，即會立即放行入園，猶如進入宮廷般嚴謹。

薄瓜瓜婚禮現場掛起中式傳統婚禮布置，戶外典禮會場可見紅燈籠、繡球高掛。記者巫鴻瑋／攝影
薄瓜瓜婚禮現場掛起中式傳統婚禮布置，戶外典禮會場可見紅燈籠、繡球高掛。記者巫鴻瑋／攝影

婚禮 薄瓜瓜

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