薄瓜瓜婚宴今將在南園舉辦 傳現場搭棚架防空拍機拍攝

前中共中央政治局委員、前重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜，低調來台迎娶羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女許惠瑜，新人婚禮今天將在「The One南園人文客棧」舉辦，不過婚禮保密到家，就連工作人員都被下封口令，甚至為防外界拍攝，傳出會場已搭起棚架。

據了解，南園從上周四薄瓜瓜婚宴消息傳出後便開始全員備戰，甚至在周五下午更召開內部高階主管會議，要求當天負責婚禮的所有工作人員要簽下「保密協議」，同時各主管為了婚禮籌備，都必須暫時關閉社群及通訊軟體，全力達成女方家長要求的「低調保密」任務。

從昨天開始，南園已可見到大大小小出入的施工車輛，不過工作人員全都被下封口令，絲毫不透露婚禮準備進度，不過傳出因婚禮有戶外儀式橋段，為了防止外界利用空拍機一窺新人婚禮，南園更直接請來棚架公司，直接在婚宴舉辦的庭閣外，搭起棚架遮擋外界視線。