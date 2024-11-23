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駐巴西代表處舉辦留台校友會年度活動

中央社／ 聖保羅22日專電

巴西代表處今天在巴西利亞舉辦留台校友會與國合之友會年度活動，留台校友會及國合之友會成員，巴西政、商、學、媒等各界人士計約60餘人與會。

活動開始播放代表處今年重要活動影片，包括台巴簽署合作備忘錄、人道援助南大河州水災、協助修復首都主教座堂聖鐘、Taiwan can Help路跑活動等，獲與會者一致讚賞。

駐巴西代表廖志賢致詞表示，台灣近年來在全球舞台上面臨經濟轉型及外部威脅等挑戰，仍展現韌性與成熟。

台灣經濟持續穩健成長並廣受世界肯定，競爭力在全球中排名第8，2024年經濟自由度指數全球排名第4，在亞洲排名第2。巴西是台灣在拉美的重要夥伴，希望加強台巴各項合作關係，促進經濟發展及深化文化交流。

廖志賢對中國與巴西日前簽署聯合聲明，重申奉行「一個中國原則」表示遺憾，有必要澄清由歷史及法理而言這是一個謬誤論述。

廖志賢指出，中華民國創立於1912年，而中華人民共和國在1949年才創立。中華人民共和國未曾統治過台灣1天。中華民國是民主國家，中華人民共和國是共產國家。希望巴西政府對台灣能採取更務實及更具彈性的做法。

隨後，由留台校友會會長費柳（Floriano Filho）致詞，台灣貿易中心主任施懿倫介紹台灣商機，經濟組副組長甘珮柔介紹駐處經貿活動現況，並邀請本年度受邀參加國合會智慧城市研習班的聯邦特區政府國際關係處特別顧問分享訪台學習經驗。

世界華人工商婦女企管協會巴西利亞分會會長蔡慈慧亦率會員與會交流。此次年度活動在熱鬧友好的分享氣氛下，圓滿完成。

巴西 經濟發展

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