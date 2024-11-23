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蔡英文抵哈利法克斯 將領取馬侃公共服務領袖獎

中央社／ 哈利法克斯22日專電

前總統蔡英文今天抵達加拿大哈利法克斯，出席第16屆「哈利法克斯國際安全論壇」，期間將親自領取「馬侃公共服務領袖獎」。

蔡前總統一行人結束多倫多行程後，22日午間抵達加拿大東岸城市哈利法克斯，不少台僑前往機場接機。蔡英文將出席22至24日舉行的「哈利法克斯國際安全論壇」（Halifax International Security Forum）。

僑胞揮舞國旗、拿著歡迎橫幅並向蔡英文獻花，有台僑帶著3隻寵物犬喜樂蒂到機場接機，即刻吸引蔡英文的目光。在加拿大警車開道下，訪團車隊由機場前往哈利法克斯市區。

除了出席22日開幕儀式，蔡英文將在23日下午親自領取「馬侃（John McCain）公共服務領袖獎」，之後將發表談話。

論壇主席范普瑞格（Peter Van Praagh）上午在開幕前記者會指出，過去16年來，「哈利法克斯國際安全論壇」召集世界民主國家領袖，他們在活動期間可以會晤，討論共同的挑戰。

外交部次長陳立國、台北市議員趙怡翔等也將在會議期間出席論壇活動。

加拿大 蔡英文 馬侃

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