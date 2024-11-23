薄瓜瓜南園婚宴 海外大姨可能出席

中共前高官薄熙來之子薄瓜瓜娶台灣女孩後，今天（廿三日）在新竹南園舉辦婚宴，與薄家熟識並曾為薄瓜瓜幼時海外監護人的美籍台商程家昌透露，薄瓜瓜的海外大姨或有可能出席婚禮。

今年八十四歲目前定居美國拉斯維加斯的程家昌，早在一九八一年以美籍身分進入大陸經商，後與薄家嫻熟，獲頒大連榮譽公民（薄熙來曾為大連市長），他與薄家合作經商並任薄瓜瓜母親谷開來律師事務所的行政所長。

具有官三代光環 優越感強

「我是看著瓜瓜長大的，視瓜瓜為子侄，小時候非常疼愛他」，程家昌說，他當年就跟瓜媽（谷開來）建言教育的重要性，並希望瓜瓜有世界觀。「瓜瓜小時候我帶他周遊列國，歐洲、日本、美國、夏威夷等地，並在瓜瓜八、九歲就安排來美國參加夏令營，帶谷開來、瓜瓜去英國參觀學校，還成為瓜瓜父母委託的監護人。

程家昌表示，具有大陸官三代光環的瓜瓜最大的優點就是聰明、優越感強、帥氣、財多。小時候備受到祖父輩的寵愛，如今成台灣姑爺，並在今天婚宴，瓜瓜在海外的大姨應該出席主持。他身為長輩除了祝賀並希望瓜瓜上進，事業有成，重視家庭、愛護妻子，對妻子坦誠。社會上瓜瓜已是名人，不要做壞示範，不能有太多不良習慣，務實別務虛，其父母已因案入獄，期許瓜瓜得替薄家樹立好名聲。

程家昌表示，今年卅七歲的薄瓜瓜自二○一二年其父母親落難後就未再回大陸，程家昌對此表示，瓜瓜不回大陸探望養他、育他的佬佬（外婆），也不去探望在牢裡的雙親，可能有兩個原因，一是其父薄熙來被控貪汙受賄，網傳瓜瓜有數億美元身價，擔心回大陸被司法調查財產來源；二是媒體報導其母谷開來是因英商海伍德威脅瓜瓜而殺了海伍德，擔心回大陸會啟動這部分調查。否則，瓜瓜理應探望父母、外婆的，大陸不會不准，不盡人情。他希望瓜瓜盡孝道，父母犯罪，兒女不拿父母奸，理應探望。

他也認為，瓜瓜現在加拿大工作很好又多金，應該會選擇繼續住在加拿大。

談到與薄家的通家之好，程家昌說，也有未了之事。一九九二年九月他應鄧小平內弟、湖北藝術協會榮譽主席鄧墾邀請，將個人收藏著名畫家汪亞塵大師一百一十幅畫作運到武漢白雲閣展覽，展後寄存在谷開來家，從此不知去向。如今薄、谷皆在服刑，他曾想以老朋友身分探監親自詢問，但無法獲准，只能尋求中共官方協助詳查畫作的去處。

老友觀察薄熙來 用人不當

談到他所認識的薄熙來，程家昌說，坊間盛傳薄熙來是遭到政治迫害，薄曾執政的地區（大連、瀋陽、重慶）的人民仍懷念他，但以他多年（卅年）近距離的觀察，全然不是。

他說，薄熙來的父親薄一波（中顧委常務副主任，鄧小平是主任）當年因支持江澤民任總書記後獲江的回報，加上薄一波在九十年代前後有權有勢，薄熙來自認後台強大，眼光自然高了點甚至目中無人，在擔任大連巿市長時跟書記曹伯純不和，在遼寧省長時也跟書記聞世震不和。

他指出，薄熙來對下屬十分強勢，又用人不當、標新立異，喜歡人家吹捧，譁眾取寵，追逐權利。如果他後來「當家」，可能不是一位好的領導人。