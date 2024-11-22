呂若瑟神父晉鐸60周年 駐教廷使館頒表揚狀感謝

在台服務一甲子的義大利裔神父呂若瑟今年紀念晉鐸60周年，駐教廷使館除特別前往參加呂若瑟在北義家鄉舉行的晉鐸紀念彌撒，也贈予呂若瑟表揚狀，感謝他對台灣長期無私的奉獻。

駐教廷大使館表示，呂若瑟日前帶領台灣朝聖團在梵蒂岡參加教宗公開接見，教宗方濟各（PopeFrancis）在公開講話尾聲，親切問候了「來自台灣的朝聖團」。

呂若瑟也參觀在駐教廷使館舉行的人工智慧（AI）藝術展「心信相連」，戴上虛擬實境的VR頭戴式顯示器，體驗台灣藝術家為推廣台梵藝術交流的數位創作。

天主教靈醫會神父呂若瑟1964年晉鐸神父，他1965年與哥哥呂道南神父前往台灣服務，因致力長照醫療，曾獲頒醫療奉獻獎，也已獲得中華民國國民身分。

2020年COVID-19疫情爆發時，呂若瑟曾寫信淚求台灣人援助他深受衝擊的家鄉義大利，全台許多人排隊捐款，不到一周就募得新台幣破億元善款，讓台灣社會對天主教傳教士的報恩故事傳為佳話。

為表達台灣對呂若瑟的感謝，駐教廷公使黃俊榮日前特別前往呂若瑟在義大利北部帕多瓦（Padova）附近的出生地，參加在當地舉行的呂若瑟晉鐸60周年紀念彌撒。

駐教廷使館在臉書發文指出，呂若瑟雖離家數十載，但他在北義家鄉仍受到無比尊敬，北義教堂日前舉行的呂若瑟晉鐸紀念彌撒座無虛席，除了呂若瑟至親朋友參加，更讓人驚喜的是，竟有2個團體是專程從台灣飛來參加。

駐教廷使館轉述，呂若瑟在彌撒中用中文、義大利文雙語主持彌撒，有台灣教友特別選在呂若瑟家鄉領洗，即便參加的台灣團員有語言隔閡，但在場義大利教友給予超級義式熱情掌聲，場面十分溫馨感人。

駐教廷使館指出，參加彌撒者皆很感恩呂若瑟60年來為教會的服務，也歡迎新領洗的台灣教友融入天主教大家庭，透過充滿愛的彌撒過程，展現台灣教會與普世教會共融、緊密合一的意義。