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呂若瑟神父晉鐸60周年 駐教廷使館頒表揚狀感謝

中央社／ 羅馬22日專電
呂若瑟神父在台灣深受愛戴，台灣團體日前專程飛到義大利北部參加呂若瑟神父在家鄉舉行的晉鐸60周年紀念彌撒。圖／駐教廷大使館提供（中央社）
呂若瑟神父在台灣深受愛戴，台灣團體日前專程飛到義大利北部參加呂若瑟神父在家鄉舉行的晉鐸60周年紀念彌撒。圖／駐教廷大使館提供（中央社）

在台服務一甲子的義大利神父呂若瑟今年紀念晉鐸60周年，駐教廷使館除特別前往參加呂若瑟在北義家鄉舉行的晉鐸紀念彌撒，也贈予呂若瑟表揚狀，感謝他對台灣長期無私的奉獻。

駐教廷大使館表示，呂若瑟日前帶領台灣朝聖團在梵蒂岡參加教宗公開接見，教宗方濟各（PopeFrancis）在公開講話尾聲，親切問候了「來自台灣的朝聖團」。

呂若瑟也參觀在駐教廷使館舉行的人工智慧（AI）藝術展「心信相連」，戴上虛擬實境的VR頭戴式顯示器，體驗台灣藝術家為推廣台梵藝術交流的數位創作。

天主教靈醫會神父呂若瑟1964年晉鐸神父，他1965年與哥哥呂道南神父前往台灣服務，因致力長照醫療，曾獲頒醫療奉獻獎，也已獲得中華民國國民身分。

2020年COVID-19疫情爆發時，呂若瑟曾寫信淚求台灣人援助他深受衝擊的家鄉義大利，全台許多人排隊捐款，不到一周就募得新台幣破億元善款，讓台灣社會對天主教傳教士的報恩故事傳為佳話。

為表達台灣對呂若瑟的感謝，駐教廷公使黃俊榮日前特別前往呂若瑟在義大利北部帕多瓦（Padova）附近的出生地，參加在當地舉行的呂若瑟晉鐸60周年紀念彌撒。

駐教廷使館在臉書發文指出，呂若瑟雖離家數十載，但他在北義家鄉仍受到無比尊敬，北義教堂日前舉行的呂若瑟晉鐸紀念彌撒座無虛席，除了呂若瑟至親朋友參加，更讓人驚喜的是，竟有2個團體是專程從台灣飛來參加。

駐教廷使館轉述，呂若瑟在彌撒中用中文、義大利文雙語主持彌撒，有台灣教友特別選在呂若瑟家鄉領洗，即便參加的台灣團員有語言隔閡，但在場義大利教友給予超級義式熱情掌聲，場面十分溫馨感人。

駐教廷使館指出，參加彌撒者皆很感恩呂若瑟60年來為教會的服務，也歡迎新領洗的台灣教友融入天主教大家庭，透過充滿愛的彌撒過程，展現台灣教會與普世教會共融、緊密合一的意義。

呂若瑟神父（左）日前在駐教廷使館參觀AI藝術展，在駐教廷大使李世明（右）陪同下，體驗虛擬實境VR頭戴式顯示器。圖／駐教廷大使館提供（中央社）
呂若瑟神父（左）日前在駐教廷使館參觀AI藝術展，在駐教廷大使李世明（右）陪同下，體驗虛擬實境VR頭戴式顯示器。圖／駐教廷大使館提供（中央社）

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