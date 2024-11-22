高雄土開公司也爆霸凌 傳懷孕員工下班求助身心科

勞動部霸凌案延燒，今傳出由台灣港務公司持股超過5成的高雄港區土地開發公司也爆發霸凌爭議，一名高層多次在辦公室對員工咆哮，不僅讓員工心生恐懼，還傳出有懷孕員工下班去看身心科求助。對此，台灣港務公司表示，已成立專案調查小組，盡速調查霸凌案件。

高雄港區土地開發公司今爆出，1名過去曾任職於高雄市工務局、現任職高雄港區土地開發公司的高階主管，多次在辦公室內拍桌咆哮，更威脅員工他是從「高雄市府來的」，讓員工心生恐懼，更傳出有孕婦下班去看身心科求助。

對此，台灣港務公司表示，今天下午1時41分獲悉媒體報導後，港務公司即刻啟動並成立專案調查小組，以毋枉毋縱的積極態度保護同仁，並盡速調查霸凌案件。

港務公司強調，已在去年起加強宣導防止職場不法侵害案件，並舉辦相關課程，也請子公司高階主管參加課程，以完善員工職場霸凌防治與處理權益及保障。