對細節的堅持與用心 林鳳營自源頭打造濃純香的高品質鮮乳

一杯營養滿滿的高品質鮮乳，從牛隻的飼養管理開始，經過每個環節的層層把關，才能送到消費者手上。 圖／林鳳營 提供

「一日之計在於晨」，一杯濃純香的好鮮乳宛如清晨的第一縷陽光，不僅喚醒沉睡的身體，更為全新的一天注入滿滿活力！根據衛生福利部國民健康署的「每日飲食指南」建議，每人每天應攝取1.5至2杯乳品(每杯約240毫升)，補充鈣質及優質蛋白質，為健康打底！

每日2杯濃純香鮮乳 營養好給力

每天早晚一杯鮮乳，能輕鬆補充每日所需營養、照顧自己也照顧全家人的健康。「國產鮮乳」相較於進口牛乳，從牧場運送到消費者手上的時間更短、更新鮮，並且擁有國家認證鮮乳標章及多項檢驗嚴格把關，成為消費者心中最佳首選！

圖／林鳳營 提供

從預防醫學守護乳牛健康，有健康的牛隻才有濃純香的鮮乳

鮮乳的品質絕大部分由生乳決定，從源頭開始，讓乳牛生理、心理層面都獲得完善照護，才能產出高品質的生乳！多年來，林鳳營致力推動酪農產業升級，從預防醫學角度出發，定期獸醫巡檢、營養配方調整，到導入各式自動化及科技化設備，為牛隻打造最舒適的生長環境。

在林鳳營自營牧場「晟順農牧場」裡，有24小時駐場的獸醫團隊全年無休、悉心照料牛隻健康，牧場內的每頭乳牛都配戴著智慧電子耳標，偵測體溫、活動量、採食習慣…等關鍵健康指標上傳至雲端系統，讓獸醫團隊能準確掌握每頭乳牛的健康狀態，一旦數據發生異常，就能及時安排獸醫師檢查診斷，或是調整飼糧配方以因應。為了打造更宜居的環境，牧場更導入大型風扇及灑水系統、自動刷背機、圓盤式榨乳…等設備，這些努力也讓晟順農牧場自2022年起連年榮獲動物福利標章驗證。

在林鳳營自營牧場中，每頭乳牛都配戴著智慧電子耳標，讓獸醫團隊能即時掌握牛隻各項健康指標。 圖／林鳳營 提供

駐場獸醫團隊自預防醫學角度出發，全年無休悉心照料乳牛，為乳牛打造宜居環境。 圖／林鳳營 提供

林鳯營好還要更好！堅持源頭把關 成就高品質鮮乳

用心讓牛吃得好、住得好，過得健康又舒適，產出的生乳品質會說話。根據國家標準：每毫升生菌數在10萬以下、體細胞數在30萬個以下的生乳，才符合A級生乳資格，較低的「體細胞數」意味著更健康的乳牛，「生菌數」越低，則表示生乳的保存、運送過程皆安全衛生，品質也越有保障。林鳳營鮮乳採用了較國家A級生乳更嚴苛的內控標準，並透過每日生乳指標的追蹤與輔導，協助契作酪農優化牧場環境、飼糧配方，持續提升生乳品質，因此林鳳營鮮乳所採用的生乳，品質規格皆遠優於國家A級生乳的標準。

經數據檢驗合格的生乳，在送上生產線之前，還需通過專門的風味品評小組把關，從色澤、口感、香氣、甜味到入喉餘韻等多個面向一一檢視，確保每一批生乳都能達到最高風味品質標準。正是這樣的挑剔，才能守護每一瓶鮮乳的完美風味！

為確保品質與風味的一致性，經過檢驗合格的生乳在送上生產線之前，還需經專家小組品評風味。 圖／林鳳營 提供

7道關卡1243項檢驗超嚴格 國際肯定的高品質鮮乳

源自優質乳源的生乳，在製程端如何保持高品質更是關鍵。從收乳、殺菌、填充包裝，到冷藏出廠運送，每一批次的林鳳營鮮乳都需通過7道品保關卡及1243項嚴格檢驗，不僅是業界最高標準，檢驗項目更逐年增加。這份對品質的執著，也讓林鳳營連續9年榮獲國際SQF (食品安全品質標準)肯定。

在你看不到的地方，林鳳營用心守護每一滴濃純香的鮮乳，從源頭把關，製程、配送各個細節守護品質，與時間賽跑，帶給消費者最新鮮的鮮乳，每一口都是對品質的承諾！

林鳳營高品質鮮乳【你看不到的地方都用心】照顧篇

