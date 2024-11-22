軌道經濟X豪辦領頭羊，中悦打造新莊頂級商辦聚落

中悦佈局新莊副都心，打造國門頂辦聚落。 圖／中悅建設 提供

台北市商辦老舊、素地稀缺，企業轉型升級極需具交通便捷且具備國際級門面的大坪數商辦，知名豪宅品牌中悦建設機構早在十多年前開始沿著軌道布局，從南港、雙子星、一路推展至新莊副都心與桃園機場，近年看好新莊北台灣國家門戶的地利優勢，獵地超過2萬坪，形塑雙北新指標豪辦聚落。

軌道經濟加持！副都心成企業佈局重點

「商辦，首重地點環境，選擇交通便利的地點，老闆才不會進駐豪辦、員工少一半！」中悦總經理陳再河笑著說，新莊副都心距台北車站約10分鐘車程，副都心周邊有3個捷運站點，距離桃園機場也很近，企業將總部設置在副都心，無論是要提供員工舒適的辦公環境，或是接待國外貴賓廠商，都很適合，還能串連附近五股、林口、龜山、大園等工業區，滿足傳產升級、廠辦分離的需求；未來新興的塭仔圳重劃區將有大量人口進駐，可就近到副都心上班，為企業導入優秀人才與創新動能。

堅持「大基地、大坪數、均質化」

從蓋豪宅到蓋豪辦，中悦堅持「大基地、大坪數、均質化」三原則，與市場做出區隔。陳總經理表示，「做領頭羊不容易，因為一開始都沒有人認同。」陳總經理至今仍記得32年前在南港打造「中悦花園廣場」，百坪以上的歐風豪宅，品質與價格皆打破區域水準，不只被業界奚落，在預售期間也一度滯銷，直到完工後眼見為憑，氣勢恢弘的門廳開創豪宅新風潮，也讓中悦品牌從此成為豪宅的代名詞。

早期佈局桃園、中壢時，中悦也開業界之先河，採用「小範圍聚落式經營」，例如在桃園藝文特區，中悦鎖定方圓5公里的區域，一經營就是30年，除了打造指標性頂級商辦，中悦也開發「中茂新天地」複合式美食大樓促進區域繁榮，用低租金吸引王品、老乾杯、青花驕、旭集等人氣品牌進駐，成為藝文特區時尚地標。

中悦開發「中茂新天地」複合式美食大樓，打造區域時尚地標。 圖／中悅建設 提供

銀行設點獨鍾中悦頂辦

如今轉戰新莊，中悦更是大刀闊斧、直接把企業總部搬到新莊首發案「中悦IFC 」，展現深耕新莊的決心。陳總經理說：「我們不是打帶跑，是準備好要紮根在這裡！」

目前中悦在新莊副都心已成型的商辦有：「中悦IFC 」、「寰宇1號」，正在銷售的還有「松TOWER」、「柏TOWER」、「悦TOWER」，提供100多坪到近2千坪空間，成為企業承接軌道經濟、邁向國際的置產首選。對市場敏銳度高的金融機構更早早插旗，多家銀行包括：玉山、永豐、渣打、國泰世華、第一銀行、高雄銀行等，不約而同買下或承租中悦商辦一樓店面，不僅宣告副都心中央商業CBD的核心地位，也突顯中悦選址的獨到眼光。

未來中悦預計將於機捷A3站旁打造新北最大型、總面積達6萬5千多坪的商辦，並設置機捷連通道，讓上班族搭乘捷運更便捷，預計2025年動工，也計畫於塭仔圳重劃區開發商場，推升區域價值，帶動住宅與產業群聚的共伴效應，也宣告中悦已從「桃園豪宅之王」轉型為「新莊頂辦推手」！

「松TOWER」美術館級ESG頂辦，樹立區域豪辦美學新標竿。 圖／中悅建設 提供

質感外觀、五星級公設，是中悦豪辦的標準配備。 圖／中悅建設 提供

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