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薄瓜瓜、許惠瑜喜宴23日登場 南園：說不出來的超現實感

聯合報／ 記者林新輝／台北報導
薄瓜瓜與許惠瑜的婚禮將在「The One南園人文客棧」舉行。 記者林新輝／攝影
薄瓜瓜與許惠瑜的婚禮將在「The One南園人文客棧」舉行。 記者林新輝／攝影

前中共中央政治局委員、前重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜，低調來台迎娶羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女許惠瑜，兩人婚禮23日周六將在新「The One南園人文客棧」舉行。據了解，The One從上周四就全員備戰，高階主管甚至暫時關閉社群及通訊軟體，全力達成許家「低調保密」交付的任務。

The One 雖有為高端精品、竹科企業「包場」豐富經驗，據了解，當他們接到薄瓜瓜、許惠瑜要在這裡舉辦喜宴也感到不可思議，有一切好像「幻覺」的感覺。

但The One 畢竟具備客戶信任的專業，上周四新聞經聯合報獨家批露後，南園人文客棧的高階主管們就關機、社群，暫時與外界斷絕聯繫，喜宴細節幾乎是用「國安等級」的規格保密到家。

據了解，許子文家族挑選喜宴的地點只有兩個條件：不能在宜蘭辦、低調隱密。熱愛旅行美食的許姓家族發現The One 南園人文客棧完全符合這兩項條件。

南園入口離園區主要建築、客房、餐廳仍有一段安全且保密的距離，攝影專用的「大砲」也無法一窺內部陳設與建築。除非用空拍機，但業者也備妥對策。

另外，喜宴地點雖是許家長輩決定，不過有讓女婿薄瓜瓜事先看過南園的風格，據了解薄瓜瓜對南園融合江南庭園、閩式建築及巴洛克拱廊三種建築風格留下深刻印像，雙方很快對喜宴地點達成共識。

The One南園人文客棧。 記者林新輝／攝影
The One南園人文客棧。 記者林新輝／攝影

南園是聯合報系創辦人王惕吾先生仿古代江南庭院紅樓夢格局建造「南園」，並且供聯合報系員工度假使用，深受員工喜愛。二00八年2由The One團隊接手經營，走高端高質感路線，深獲來訪遊客好評。

南園也是一處富有歷史故事的休憩環境。由聯合報系經營的南園時期，接待蘇聯戈巴契夫總統、英國首相柴契爾夫人、菲律賓總統、冰島總理等國外卸任元首貴賓。

23日薄瓜瓜與許惠瑜的喜宴將寫進「南園風華」的歷史一頁。

The One南園人文客棧。 記者林新輝／攝影
The One南園人文客棧。 記者林新輝／攝影

The One南園人文客棧。 記者林新輝／攝影
The One南園人文客棧。 記者林新輝／攝影

The One南園人文客棧。 記者林新輝／攝影
The One南園人文客棧。 記者林新輝／攝影

喜宴 薄瓜瓜

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