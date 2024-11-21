自閉症基金會推廣遲緩兒親職課程有成 再度榮獲「社福界金馬獎」傳善獎肯定

「社福界金馬獎」傳善獎，20日下午舉辦第十屆頒獎典禮，中華民國自閉症基金會董事長林注進，從主辦單位陳永泰公益信託委託人袁蕙華女士手中接下獎座，這是自閉症基金會第二度獲得傳善獎肯定，林注進董事長致詞時有感而發的表示：「自從創會以來，自閉症基金會堅持做別人沒有做，做別人不會做的事的核心使命，四十年如一日，未來也將致力於自閉症及身心障礙者的全方位支持服務，幫助他們提升生活品質與社會參與機會。」

長期以來，中華民國自閉症基金會積極與外部資源合作，發揮協同效應，為自閉症者及其家庭發聲，且從2016年起，與台大醫院精神醫學部，共同推動「世界衛生組織親職技巧訓練計畫」(WTO CST)，免費提供偏鄉及資源不足地區的親職技巧訓練課程。自閉症基金會執行長劉增榮，透過傳善學苑平台，讓更多機構負責人認同CST，陸續加入，積極參與，至今有14個縣市的29個醫療、社福單位，成為CST合作夥伴，累計服務超過500個發展遲緩兒童家庭。今年再度榮獲傳善獎肯定，劉增榮執行長表示，CST計畫不僅是對家庭的支持，更是對社會的承諾，自閉症基金會將繼續秉持「唯有堅持，沒有奇蹟」的信念，讓這份服務的價值永續傳承。為了持續推廣、深化照顧者親職能力，自閉症基金會也將成立「照顧者親職培力中心」，增強家庭支持網絡。

自閉症基金會邁向40周年 堅持理念前進

從早期療育到就業培訓 提供全方位支持

中華民國自閉症基金會成立將近四十年，持續為自閉症者及其家庭，提供全方位支持，從早期療育、社區服務，到就業培訓、社會參與，每一項服務背後都充滿對自閉症群體的深厚承諾。林注進董事長表示：「自閉症不僅是一項挑戰，也是一條需要耐心、理解與支持的旅程，尤其是在成人階段，社區服務和就業支持不僅僅是幫助他們融入社會，更是為他們提供自信和獨立的機會。」

具體實踐對於自閉症成人的就業支持，自閉症基金會不僅任用星兒員工鍾華瑄，也有計畫的扶植具有音樂天分的星兒，組成「非常音樂家樂團」，讓王榮堅、莊天岳、丁唯諺與廖庭澔四位星兒發揮所長，藉由未來持續穩定的公開演出擁有自己的事業、找到人生舞台。在第十屆傳善獎頒獎典禮上，主辦單位也邀請「非常音樂家樂團」上台表演，自我介紹時，星兒音樂家的可愛純真，換來觀眾數度掌聲笑聲的熱情鼓勵。他們演出「You Raise Me Up」（你鼓舞了我）與「外婆的澎湖灣」兩首曲目，一來表達對所有辛勤母親的感恩之情，同時獻給十年來曾幫助過傳善獎的所有貴人，現場洋溢一股幸福動人氛圍。

自閉症基金會 第十屆傳善獎獲獎影片