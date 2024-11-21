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財務惡化！嘉義仁義高中、屏東陸興高中 列專案輔導

中央社／ 台北21日電
教育部21日召開退場審議會。圖／聯合報系資料照片
教育部21日召開退場審議會。圖／聯合報系資料照片

教育部今天召開退場審議會，經投票決議，嘉義市私立仁義高中、屏東縣私立陸興高中2校，因財務惡化影響校務正常營運，被認定為專案輔導學校，改善期限2年。另有1校被解除專輔。

教育部今天下午召開第2屆退審會第3次會議，仁義高中、陸興高中都經出席委員1/2以上同意，符合退場條例第6條第1項第1款財務狀況顯著惡化，嚴重影響校務正常營運，被列為專案輔導學校。

上述兩校改善期限為2年，到期後如果還不能解除專輔，將走向退場程序。

教育部表示，經退場審議會審議通過的專案輔導學校名單，將公告於「私立高級中等學校專案輔導學校公告專區」，後續將加派校內專任教職員、學生及學者專家至少3人擔任董事，並加派學者專家1人擔任監察人，強化專案輔導學校的治理。

另外，高雄縣私立旗美商工在民國111年11月被列入專輔，於今年11月10日改善期滿。退審會今天同樣由出席委員1/2以上同意，認定旗美商工已完成改善，免除專案輔導。

屏東縣 教育部 財務

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