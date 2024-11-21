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職場霸凌者竟是腦袋有問題？精神科醫師剖析心態與成因

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
精神科醫師楊聰財指出，某些霸凌者可能因生理層面的腦部神經系統以及身經傳導物質運作異常，特別是腦部前額葉功能受損，導致他們無法有效控制衝動、缺乏同理心。圖／楊聰財提供
精神科醫師楊聰財指出，某些霸凌者可能因生理層面的腦部神經系統以及身經傳導物質運作異常，特別是腦部前額葉功能受損，導致他們無法有效控制衝動、缺乏同理心。圖／楊聰財提供

勞動部分署長謝宜容職場霸凌風引全國關注。精神科醫師楊聰財指出，霸凌是以故意傷害、控制、或威脅他人為目的的行為，通常涉及力量的不平等，霸凌造成的影響遠超乎表面，可能深入生理、心理、環境與精神靈性層面，對整體健康嚴重傷害。

楊聰財指出，研究表明，某些霸凌者可能因生理層面的腦部神經系統以及身經傳導物質運作異常，特別是腦部前額葉功能受損，導致他們無法有效控制衝動、缺乏同理心。如前額葉皮層發展不足，可能與情緒調節困難及攻擊性行為有關。此外，長期壓力下的高皮質醇（Cortisol）亦可能強化攻擊性行為。

楊聰財說明，霸凌者主要特徵包括持續性、非偶發性的長期的壓迫以及不對等的權力關係，通常施害者在某些方面占優勢，對受害者造成心理、生理或社會上的負面影響。

楊聰財指出，霸凌者往往具有自戀型人格特質，對權力的強烈渴望，缺乏同理心，或是情緒障礙，如焦慮或抑鬱，可能將內心壓力投射到他人身上；也有的是受到童年創傷的影響，如目睹或經歷過家庭暴力，導致其在成人後透過霸凌他人尋求掌控感，或是反社會人格障礙，以操控和傷害他人為手段。

楊聰財表示，在競爭激烈、績效至上的職場文化中，霸凌行為可能被視為有效的管理工具。此外，缺乏透明且公平的組織政策，也會讓霸凌行為得以滋長，例如在某些強調階級制的環境中，上級對下級的霸凌甚至被合理化為激勵方式。

楊聰財提醒，霸凌可能導致慢性壓力反應，進一步影響自主神經系統，出現免疫力下降、內分泌失調等問題，被霸凌者若出現持續的生理不適，如長期頭痛、胃痛、睡眠障礙，以及如長期低落、哭泣、易怒或失控，甚至無法集中注意力，記憶力變差，出現幻聽、幻覺等，都需要立即就醫，尋求治療。

壓力 權力 霸凌

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