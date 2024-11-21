快訊

霸凌案外案？新北勞檢處稽查結果出爐 北分署爆5大缺失最高罰百萬

恐引爆離職潮？馬斯克「政府瘦身計畫」曝光 強制1周5天進辦公室

「警界教科書」高雄警官罹癌退休僅5個月辭世 高雄氣爆冒險犯難獲模範

聽新聞
0:00 / 0:00

夜尿困擾720萬人！別迷信食補 小心拖到最後腦部退化

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
台灣泌尿科醫學會理事長查岱龍（右2）表示，夜尿症的成因複雜，除了膀胱，也可能是其他共病的隱憂。台灣尿失禁防治協會秘書長林友翔（左1）、台灣尿失禁防治協會理事長蒙恩（左2）、台灣泌尿科醫學會秘書長薛又仁（右1）。記者廖靜清／攝影
台灣泌尿科醫學會理事長查岱龍（右2）表示，夜尿症的成因複雜，除了膀胱，也可能是其他共病的隱憂。台灣尿失禁防治協會秘書長林友翔（左1）、台灣尿失禁防治協會理事長蒙恩（左2）、台灣泌尿科醫學會秘書長薛又仁（右1）。記者廖靜清／攝影

根據統計，將近4成國人有夜尿問題，卻遲遲拖了一年以上才就醫，台灣尿失禁防治協會理事長蒙恩表示，隨著年紀增加，「抗利尿激素」分泌減少，在睡眠期間產生過多的尿液，不停起床上廁所，影響睡眠品質，也提高罹患癌症、糖尿病、高血壓、心血管及腦血管疾病的風險。

蒙恩指出，許多有睡眠問題的民眾，主要原因為夜間排尿，只要一個晚上起床上廁所超過2次，就應該就醫治療。有些人不認為夜尿症是疾病，通常是因為頻繁起床上廁所打擾枕邊人，或是嚴重失眠才就診，可能讓慢性病提早報到，甚至發生腦部退化疾病。

台灣泌尿科醫學會理事長查岱龍表示，夜尿症的成因複雜，除了膀胱，也可能是其他共病的隱憂。但是不少民眾有夜尿煩惱，第一時間卻是上網搜尋改善方法，但網路平台常有錯誤訊息，錯誤比例高達40%，包括食用蓮子、南瓜、芋頭等食物，或按摩穴道等，均無法解決夜尿問題。

查岱龍說，錯誤訊息不僅讓病人延誤就醫，甚至讓病情加劇，泌尿問題與生活習慣、年齡增長、慢性共病息息相關，還包括人體荷爾蒙。 其中，「抗利尿激素」調節控制尿排出的水量，當這項腦下垂體分泌的荷爾蒙不足時，晚上就會一直有尿意、出現頻尿。

根據國際尿失禁防治協會定義，強烈尿意中斷睡眠，且一個晚上至少發生2次以上，就屬於「夜尿症」。以國人40歲以上近4成的盛行率換算，夜尿人口約720萬。查岱龍強調，民眾切勿輕忽夜尿警訊，尤其是誤信偏方緩解症狀，錯誤的飲食方式可能加重腎臟負擔。

排尿問題關係到複雜的泌尿系統，以及老化、潛在疾病等因素，並非單一器官運作出狀況。台灣尿失禁防治協會秘書長林友翔表示，夜間多尿的成因大多來自大腦，例如壓力及腦下垂體逐漸退化，導致抗利尿激素分泌不足，應接受專業治療並調整日常生活，雙管齊下緩解夜尿症狀。

BOX 夜尿該怎麼治療或緩解？

1.白天多運動，把身體水分排出。

2.睡前少滑手機，藍光恐影響抗利尿激素分泌。

3.晚餐後少吃水分多的水果，減少喝水。

4.少吃辛辣食物或含咖啡因的飲品，易刺激膀胱。

5.冬天排汗量較少，一天控制在1500至2000ml的水量。

6.看診檢查評估，口服抗利尿激素藥物補充。

7.做好慢性病控制，檢查是否有糖尿病、呼吸中止症、心臟衰竭等疾病。

尿失禁 廁所 睡眠

延伸閱讀

腎臟出問題？全台夜尿症患者增加中 醫示警：輕忽恐增癌症風險

過40歲「飄老人味」消不掉？醫曝喝「1茶」有效改善：能除臭

婦女常見間質性膀胱炎尿失禁 PRP血漿治療有效但需自費

北漂男第二型糖尿病發險喪命 醫師：保存胰臟功能是關鍵

相關新聞

二年後漲健保費？衛福部證實最新補充保費上路時程

健保財務危機一直是外界關注重點，衛福部長邱泰源日前承諾健保費率2年不調漲。衛福部健保署長石崇良指出，目前正在研議補充保費...

衛福部職場霸凌恐不只一起？陳昭姿：至少還有3人涉及

衛福部職場霸凌恐不只一起，立委陳昭姿今天於立法院社福及衛環委員會表示，不只疾管署有霸凌案件，衛福部至少還有3人涉及霸凌，包括衛福部心健司前司長外，衛福部主任秘書劉玉娟，與另位衛福部司長。衛福部長邱泰源說，有必要時會請次長負責專案小組調查，並在一周內完成。...

夜尿困擾720萬人！別迷信食補 小心拖到最後腦部退化

根據統計，將近4成國人有夜尿問題，卻遲遲拖了一年以上才就醫，台灣尿失禁防治協會理事長蒙恩表示，隨著年紀增加，「抗利尿激素...

國際專家：公部門應帶動私部門 創造綠色金融商機

全球綠色成長研究所前總幹事波爾（Yvo de Boer）今天表示，要發展綠色金融、帶動綠色成長，後是著眼於「避免未來的碳...

王建煊賣房做公益 傷感透露妻子病情走下坡

前監察院長王建煊今年與妻子蘇法昭結褵60周年金婚，兩人鶼鰈情深。不過蘇法昭5年診斷出失智症，病情逐步走下坡，今年10月一...

TaiwanPlus新聞處理爭議 公廣集團：將強化編審流程

立法院教育及文化委員會今天審查文化部及所屬單位預算案，公視TaiwanPlus頻道再成焦點，藍綠立委都質疑TaiwanP...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。