國際專家：公部門應帶動私部門 創造綠色金融商機

全球綠色成長研究所前總幹事波爾（Yvo de Boer）今天表示，要發展綠色金融、帶動綠色成長，後是著眼於「避免未來的碳排」，由公部門帶動、刺激私部門參與，創造更多商機。

環境部今天持續舉辦「COP29提升氣候行動決心系列論壇」，邀請國內外專家分享關於綠色成長的議題。

全球綠色成長研究所（Global Green GrowthInstitute,GGGI）前總幹事波爾（Yvo de Boer）認為，目前COP的狀況非常糟糕，對於融資的爭論放在錯的脈絡討論，最主要的應該是推動綠色經濟的成長。

波爾指出，氣候融資重點不是現在減排或減少過去的碳排，而是要避免未來的碳排，氣候金融應投資綠色成長，讓私部門能有更多商機；公部門的任務是刺激私部門參與、增加投報率、增加規模；綠色成長應該視為比賽、才能創造機會。

中華民國創業投資商業同業公會秘書長蘇拾忠表示，政策上法規鬆綁、稅務優惠，對於綠色金融很重要。

蘇拾忠進一步說明，從投資的觀點，現在還沒有形成很好的綠色循環系統；公部門應該提供機會，如沙盒、實驗場域、公共採購，讓創新科技能進入，若政府願意測試，裝置數量足夠、成本降低，就會進入商業模式。

蘇拾忠舉例，如之前看到小型水力發電機，可能只要10公尺落差，設備也小，但發電量不高就會讓資金投入猶豫；不過台灣的溪河落差大，若有實驗河川、流域，設足夠的裝置數量，就有機會發展。

蘇拾忠認為，若是業者自己努力，可能3、5年都看不到進展，但若是地方、中央政府有綠能實驗場域，測試完後賣綠電給企業，就是鼓勵往下的可能性；綠色金融不是對現在的獲利、而是末來，企業集合起來會是重要的力量，讓新創能夠發展。

政大金融學系教授、商學院金融研究中心主任楊曉文說明，台灣在氣候金融開始的比較慢，2015年巴黎協定後就有一連串的政策。2017年有綠色金融法規設立，但當時還不知道能做什麼；2020年有綠色金融2.0，開始有一些發揮；2022年進一步成為3.0，金融資金開始會擔心有沒有走向對的地方。

楊曉文說，肯定政策發展綠色金融，但也呼籲新創業者能與金融業對話、金融業也能多了解哪些項目有前瞻性，將資金導入對的地方。

環境部氣候變遷署長蔡玲儀表示，台灣人均碳排放約11噸左右，與韓國相當，但台灣是製造出口導向，占全球供應鏈非常重要的角色，是要加速降低生產、製造的排放。

蔡玲儀補充，台灣每生產一國內生產毛額（GDP）所排放的二氧化碳當量，2022年較1990年已降低44%，也就是GDP持續成長，但排碳有持續下降的趨勢。

蔡玲儀強調，今年對台灣也是很重要的一年，排碳有價正式上路，是帶動綠色成長的關鍵；過去環境部做比較多的是污染預防、治理，現在要去帶動產業成長，能源效率、循環經濟，都是接下來要推動的。