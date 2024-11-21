王建煊賣房做公益 傷感透露妻子病情走下坡

前監察院長王建煊今年與妻子蘇法昭結褵60周年金婚，兩人鶼鰈情深。不過蘇法昭5年診斷出失智症，病情逐步走下坡，今年10月一度吐血住進加護病房，現已患失語症、長時間嗜睡。「他談到太太都會掉淚」身旁親友透露，王今宣布賣掉林口寓所，甚至有意器捐或捐大體，有賣遺產意味，恐是他最後一舞。

王建煊賣房投入公益並非第一次，2011年5月曾賣掉位於外雙溪的公寓，扣掉仲介費及土地增值稅外，餘款1300餘萬全數捐出，用其中1000萬成立無子西瓜社會福利基金會，另外300餘萬捐作初期開辦費。

而位於林口的自宅出價2500萬，比附近行情略貴200萬，但若2500萬賣不掉，王表明不會降價，還會調漲至3000萬，並全數捐公益。

王建煊今說，賣房收益目前規畫分成5個階段，每年投入500萬，用於幫助國內、緬甸弱勢族群。身旁親友透露，蘇法昭5年前診斷出失智症，近期病情走下坡，10月才因吐血，住進加護病房一個月，雖然現已出院，但已換失語症，且長時間是睡，幾乎坐著閉起眼睛就睡著了「他談到太太都會掉淚。」

因此王建煊賣房並非為了籌棺材本，賣不出也不會降價求售，反而將提高價格。親友坦言，王不止想賣住宅，連袖扣、領帶，甚至器官、大體都將捐給醫院，有賣遺產的意味，但他想跟時間賽跑做更多公益，這恐是他最後一舞。