吉伊卡哇免費拿！活動今天結束 快點這個連結抽獎

吉伊卡哇家長還有機會帶回更多寶寶！衛福部食藥署每周會發布新一期的「藥物食品安全週報」，為慶祝達到1000期的門檻，在臉書粉專舉辦抽獎活動，只要在今天24時前完成活動步驟，就有機會抽到吉伊卡哇小偶、不鏽鋼馬克杯與皮革吊飾等好禮。

人氣IP「吉伊卡哇」近期吸引不少人「入坑」，有些人會稱自己為「家長」，喜愛的角色們則是「寶寶」，包含常發出「嗚啦」、「呀哈」等口頭禪的「兔兔烏薩奇」、善解人意的「小八」，以及原型是倉鼠的「吉伊卡哇」、沖繩風獅爺「獅薩」等角色都很熱門。

隨著在台灣掀起的熱潮，相關產品也讓收藏者趨之若鶩，甚至能賣出在旁人眼中難以理解的「天價」，日前有民眾發文提到，有吉伊卡哇的娃娃在網上競拍，居然喊出1萬7000元的高價，有網友直言這根本就是在買股票，「不要2330（台積電），要買就買這支：537（烏薩奇，吉伊卡哇角色）」，笑稱根本是「台吉電」。

食藥署在臉書粉專「食用玩家-食藥署」發布貼文（https://www.facebook.com/share/p/19U1B3xxW6/），除感謝讀者的支持，也表示會持續傳遞食品、藥品、醫材與化妝品等的正確資訊，為慶祝周報1000期達成，舉辦抽獎活動，活動時間自11月15日17時至11月21日24時止，得獎名單將於11月28日18時公布。

本次活動贈品為：大獎1「吉伊卡哇小偶一組12個，共5名」、大獎2「吉伊卡哇不鏽鋼馬克杯一個，共5名」、小獎「吉伊卡哇皮革吊飾一個，共15名」，不過獎品款式為隨機贈送，無法指定款式，抽獎方式有「FB粉絲專屬獎」和「FB粉絲專屬獎」兩種，相關步驟如下：

★FB粉絲專屬獎：

Step1. 按讚「食用玩家-食藥署」臉書粉絲團

Step2. 在活動貼文底下留言「我看過安全週報第1000期，XXXXXX（文章名稱）」並Tag兩位好友

Step3. 完成以上步驟即可參加「小獎」抽獎

★週報訂閱獎

Step1. 點擊週報訂閱連結：https://gov.tw/Mcd

Step2. 完成免費的電子報訂閱

Step3. 活動期間已訂閱者即可參加「大+小獎」抽獎