快訊

霸凌案外案？新北勞檢處稽查結果出爐 北分署爆5大缺失最高罰百萬

恐引爆離職潮？馬斯克「政府瘦身計畫」曝光 強制1周5天進辦公室

「警界教科書」高雄警官罹癌退休僅5個月辭世 高雄氣爆冒險犯難獲模範

聽新聞
0:00 / 0:00

TaiwanPlus新聞處理爭議 公廣集團：將強化編審流程

中央社／ 台北21日電
TaiwanPlus的爭議最近讓文化部長李遠成為箭靶。記者林澔一／攝影 林澔一
TaiwanPlus的爭議最近讓文化部長李遠成為箭靶。記者林澔一／攝影 林澔一

立法院教育及文化委員會今天審查文化部及所屬單位預算案，公視TaiwanPlus頻道再成焦點，藍綠立委都質疑TaiwanPlus計畫每年經費8億浪費公帑；公廣集團強調將加強改善新聞編審流程。

公視TaiwanPlus頻道日前針對美國總統大選報導，出現「美國人到底會選出一個女性總統，還是一個被定罪的重刑犯？看來美國選擇了重刑犯...」等內容，被外界抨擊製作內容不妥，包括國民黨立委柯志恩、萬美玲以及民進黨立委吳沛憶等都相繼質詢，指稱TaiwanPlus是「外交豬隊友」。

吳沛憶表示，TaiwanPlus的新聞專業度跟精準度如果產生新聞下架問題，就代表內部編輯控管有爭議；吳沛憶說，這是台灣用英語展現台灣自由價值的公共媒體平台，應該好好改進。TaiwanPlus執行長余佳璋表示，會針對內部編輯作業精進。

文化部長李遠表示，TaiwanPlus緣起於強化台灣國際傳播能量，從民國110年成立至今3年多，經費合計約28億4450萬元，文化部會持續督導公視拓展TaiwanPlus營運，「我不滿意，期待他們再努力。」

李遠表示，公視TaiwanPlus至今流量已到2億，「目前在北美的一些旅館落地，亞洲包括印度、馬來西亞也都進入到當地國際頻道。」同時已經跟歐洲整合媒體服務商合作，談成歐洲國際頻道上架，一起上架的還有BBC、CNN、半島電視台等。

公廣集團董事長胡元輝今天立院會議結束之後接受媒體訪問表示，公廣集團在這屆董事會成立時，成立了國際傳播諮詢委員會，這次因為公視TaiwanPlus頻道新聞處理事件引發外界疑慮，將邀請該委員會外部委員包括蘇正平、李四端與洪貞玲成立專案小組，強化運作以及核稿流程的改善。

胡元輝表示，這3名委員基本上對新聞及國際傳播了解，希望很快為公視TaiwanPlus頻道提出建議，加以改善。

柯志恩質詢提到公廣集團將在華視成立AI新創公司，能否帶動公廣集團數位轉型，增加營收。胡元輝表示，不能因為現在虧損嚴重就不努力，公廣集團也會希望即使無法有盈餘，仍期盼可以縮小虧損。

胡元輝解釋，電視台的既有收入在新時代已無法有更多利潤，希望透過新創公司帶動公廣集團數位轉型，開創新的業務，並做社群行銷，希望這一條新產品的服務能縮短虧損。胡元輝說，目前都在程序當中，但有涉及未來新創公司利益的創意暫時不能公開，「沒有黑箱作業的問題」。

公廣集團 公視 胡元輝

延伸閱讀

高雄市長綠營5表態參選人民調出爐 柯志恩回應了

「北港進香」獲列國家重要民俗 文化部長李遠親往授證

不滿被柯志恩酸「哭4次」 許智傑回擊：輸24萬票才能哭？

高雄市長綠營五搶一 邱議瑩批柯志恩、林岱樺搶毛小孩票

相關新聞

二年後漲健保費？衛福部證實最新補充保費上路時程

健保財務危機一直是外界關注重點，衛福部長邱泰源日前承諾健保費率2年不調漲。衛福部健保署長石崇良指出，目前正在研議補充保費...

衛福部職場霸凌恐不只一起？陳昭姿：至少還有3人涉及

衛福部職場霸凌恐不只一起，立委陳昭姿今天於立法院社福及衛環委員會表示，不只疾管署有霸凌案件，衛福部至少還有3人涉及霸凌，包括衛福部心健司前司長外，衛福部主任秘書劉玉娟，與另位衛福部司長。衛福部長邱泰源說，有必要時會請次長負責專案小組調查，並在一周內完成。...

夜尿困擾720萬人！別迷信食補 小心拖到最後腦部退化

根據統計，將近4成國人有夜尿問題，卻遲遲拖了一年以上才就醫，台灣尿失禁防治協會理事長蒙恩表示，隨著年紀增加，「抗利尿激素...

國際專家：公部門應帶動私部門 創造綠色金融商機

全球綠色成長研究所前總幹事波爾（Yvo de Boer）今天表示，要發展綠色金融、帶動綠色成長，後是著眼於「避免未來的碳...

王建煊賣房做公益 傷感透露妻子病情走下坡

前監察院長王建煊今年與妻子蘇法昭結褵60周年金婚，兩人鶼鰈情深。不過蘇法昭5年診斷出失智症，病情逐步走下坡，今年10月一...

TaiwanPlus新聞處理爭議 公廣集團：將強化編審流程

立法院教育及文化委員會今天審查文化部及所屬單位預算案，公視TaiwanPlus頻道再成焦點，藍綠立委都質疑TaiwanP...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。