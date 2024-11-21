TaiwanPlus新聞處理爭議 公廣集團：將強化編審流程

立法院教育及文化委員會今天審查文化部及所屬單位預算案，公視TaiwanPlus頻道再成焦點，藍綠立委都質疑TaiwanPlus計畫每年經費8億浪費公帑；公廣集團強調將加強改善新聞編審流程。

公視TaiwanPlus頻道日前針對美國總統大選報導，出現「美國人到底會選出一個女性總統，還是一個被定罪的重刑犯？看來美國選擇了重刑犯...」等內容，被外界抨擊製作內容不妥，包括國民黨立委柯志恩、萬美玲以及民進黨立委吳沛憶等都相繼質詢，指稱TaiwanPlus是「外交豬隊友」。

吳沛憶表示，TaiwanPlus的新聞專業度跟精準度如果產生新聞下架問題，就代表內部編輯控管有爭議；吳沛憶說，這是台灣用英語展現台灣自由價值的公共媒體平台，應該好好改進。TaiwanPlus執行長余佳璋表示，會針對內部編輯作業精進。

文化部長李遠表示，TaiwanPlus緣起於強化台灣國際傳播能量，從民國110年成立至今3年多，經費合計約28億4450萬元，文化部會持續督導公視拓展TaiwanPlus營運，「我不滿意，期待他們再努力。」

李遠表示，公視TaiwanPlus至今流量已到2億，「目前在北美的一些旅館落地，亞洲包括印度、馬來西亞也都進入到當地國際頻道。」同時已經跟歐洲整合媒體服務商合作，談成歐洲國際頻道上架，一起上架的還有BBC、CNN、半島電視台等。

公廣集團董事長胡元輝今天立院會議結束之後接受媒體訪問表示，公廣集團在這屆董事會成立時，成立了國際傳播諮詢委員會，這次因為公視TaiwanPlus頻道新聞處理事件引發外界疑慮，將邀請該委員會外部委員包括蘇正平、李四端與洪貞玲成立專案小組，強化運作以及核稿流程的改善。

胡元輝表示，這3名委員基本上對新聞及國際傳播了解，希望很快為公視TaiwanPlus頻道提出建議，加以改善。

柯志恩質詢提到公廣集團將在華視成立AI新創公司，能否帶動公廣集團數位轉型，增加營收。胡元輝表示，不能因為現在虧損嚴重就不努力，公廣集團也會希望即使無法有盈餘，仍期盼可以縮小虧損。

胡元輝解釋，電視台的既有收入在新時代已無法有更多利潤，希望透過新創公司帶動公廣集團數位轉型，開創新的業務，並做社群行銷，希望這一條新產品的服務能縮短虧損。胡元輝說，目前都在程序當中，但有涉及未來新創公司利益的創意暫時不能公開，「沒有黑箱作業的問題」。