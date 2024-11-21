立委爆未訂明年淨零排碳目標 十部燃油機組全開釀空汙
民眾黨立委張啓楷今日質疑，國發會114年淨零排碳連目標都定不出來，卻連永續發展合計編列1億元相關預算，且空汙問題加劇，尤其是近日空汙嚴重，台電十部燃煤機組火力全開，對人民健康影響很大，國發會卻沒有設定目標跟指標。國發會主委劉鏡清表示，淨零排碳有設定目標，他盯得很緊，一周內補齊資料。
立法院經濟委員會今天審查114年度中央政府總預算案，有關國家發展委員會及所屬單位預算部分，國發會主委劉鏡清出席報告並備質詢。
張啓楷質疑，國發會明年編列高達1億198萬元的淨零減碳轉型相關預算，但卻未明確設定執行目標或具體計畫，去年和前年都有提出要達到的指標和具體做法，但剛送到立法院的明年度計畫卻一片空白，螺絲掉滿地。
張啓楷指出，近期空氣品質惡化，尤其是11月14、15日台電十部燃煤機組火力全開，包括台中六部燃煤機組全開，賣電給台電、燃煤的麥寮電廠一號機和三號機也火力全開，北部和中部天空霧茫茫，人民被迫「用肺發電」，政府把人民當大型人體清淨機？這樣對得起人民？
劉鏡清回應，淨零排碳都有設定目標值，他盯得很緊，不會螺絲掉滿地，一周內會提出相關資料說明。
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