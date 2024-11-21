快訊

下班帶傘！北北基宜4縣市豪雨特報 恐一路下到晚上

全力支持川普驅逐移民？德州政府主動幫買土地蓋拘留所

12強賽／5局滿壘沒換代打有考量 曾豪駒談失策在委國換投快

立委批公視本業做不好還投資外業 胡元輝：基於數位轉型

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
文化部長李遠（左）與公視董事長胡元輝（右）到立院備詢。記者林澔一／攝影
文化部長李遠（左）與公視董事長胡元輝（右）到立院備詢。記者林澔一／攝影

立委柯志恩日前揭露公視華視召開聯席董事會，將共同投資一家AI新創與活動執行公司3000萬元。多位立委今在立院教委會批評，華視連年虧損40億元，公視近期也爭議不斷，本業都顧不好，卻要去投資外業？立委洪孟楷形容此舉「為了喝一瓶鮮奶養一頭牛」。公視董事長胡元輝表示，投資此一計畫是為了公廣集團的數位轉型，公廣集團不能因為虧損而停止前行。

胡元輝表示，投資此一計畫是基於兩大考慮，第一個就是公廣集團的數位轉型，希望透過一個新創的公司來推動。二是希望此一公司可以有助於華視營收的增加。他透露，2年前董事會就成立一個創新創業策略小組，鼓勵員工提案，經過5次專案會議後提出此一方案。所有董事一致支持，甚至認為應該趕快繼續推動。

立委柯志恩、葉元之質疑此一計畫的會議採黑箱作業、甚至簽訂保密協定。胡元輝表示，董事會可以同意公開的部分都會盡量公開。文化部長李遠則承諾公開會議記錄。

AI 公廣集團 公視 柯志恩 胡元輝 華視

延伸閱讀

高雄市長綠營5表態參選人民調出爐 柯志恩回應了

不滿被柯志恩酸「哭4次」 許智傑回擊：輸24萬票才能哭？

高雄市長綠營五搶一 邱議瑩批柯志恩、林岱樺搶毛小孩票

呂政璋火速下台 葉元之稱台金聯是公營討債公司：手法非常狠

相關新聞

二年後漲健保費？衛福部證實最新補充保費上路時程

健保財務危機一直是外界關注重點，衛福部長邱泰源日前承諾健保費率2年不調漲。衛福部健保署長石崇良指出，目前正在研議補充保費...

立委爆未訂明年淨零排碳目標 十部燃油機組全開釀空汙

民眾黨立委張啓楷今日質疑，國發會114年淨零排碳連目標都定不出來，卻連永續發展合計編列1億元相關預算，且空汙問題加劇，尤...

立委批公視本業做不好還投資外業 胡元輝：基於數位轉型

立委柯志恩日前揭露公視與華視召開聯席董事會，將共同投資一家AI新創與活動執行公司3000萬元。多位立委今在立院教委會批評...

影／王建煊賣房出價2500萬租屋投身公益 賣不掉再漲價

監察院前院長王建煊今天在寓所舉行記者會，宣布要賣自宅、錢捐弱勢、搬家租屋、走遍慈善機構獻愛心，王建煊表示，要是賣不掉，要...

立委喊停國土法上路 環團反對盼速落實

「《國土計畫法》應準時上路、不該繼續延宕，否則不利環境保育！」地球公民基金會等環團與民進黨立委林淑芬21日召開記者會，呼籲《國土法》儘速上路。林淑芬說，《國土計畫法》上路後，即便土地被劃入國土保育地區，現有合法建築物仍可維持使用，應儘速上路，建立更完整且合理的國土規劃及利用制度。

政院拍板4年5億城鄉計畫 藉評選、競賽攬國際高端客

為擦亮城鄉特色產業，塑造地方特色品牌，行政院會今拍板「城鄉在地共好能量提升計畫」，明起4年投入5億元，結合地方政府的力量...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。