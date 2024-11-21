立委批公視本業做不好還投資外業 胡元輝：基於數位轉型

立委柯志恩日前揭露公視與華視召開聯席董事會，將共同投資一家AI新創與活動執行公司3000萬元。多位立委今在立院教委會批評，華視連年虧損40億元，公視近期也爭議不斷，本業都顧不好，卻要去投資外業？立委洪孟楷形容此舉「為了喝一瓶鮮奶養一頭牛」。公視董事長胡元輝表示，投資此一計畫是為了公廣集團的數位轉型，公廣集團不能因為虧損而停止前行。

胡元輝表示，投資此一計畫是基於兩大考慮，第一個就是公廣集團的數位轉型，希望透過一個新創的公司來推動。二是希望此一公司可以有助於華視營收的增加。他透露，2年前董事會就成立一個創新創業策略小組，鼓勵員工提案，經過5次專案會議後提出此一方案。所有董事一致支持，甚至認為應該趕快繼續推動。

立委柯志恩、葉元之質疑此一計畫的會議採黑箱作業、甚至簽訂保密協定。胡元輝表示，董事會可以同意公開的部分都會盡量公開。文化部長李遠則承諾公開會議記錄。