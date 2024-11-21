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環團做永續環境施政評量 台南屏東高雄獲優等

中央社／ 台北21日電

台灣環境保護聯盟今天公布「2023年度直轄市、縣市政府永續環境施政評量」結果，台南市、屏東縣高雄市獲得優等，另有9個縣市不回覆資料。

台灣環境保護聯盟今天在立法院召開「2023年度直轄市、縣市政府永續環境施政評量」結果公布記者會，而本次評量級別為優等、良好、普通、劣4個等級。

台灣環境保護聯盟指出，從2016年起開始對全國22個縣市環保施政進行評量，至今已完成8個年度的評量結果，今年邁入第9年的評量。每年的評量結果，聯盟皆會舉行記者會公開發表，希望各縣市政府能持續將永續環境的核心價值、理念融入各項施政措施當中，並經由相互切磋，提升施政績效。

台灣環境保護聯盟表示，本次以8大主題、25項次、100項指標來進行評量，但有9個縣市不回覆資料，顯示這些縣市在「開放政府」、「公民參與」方面有倒退的現象，而屏東縣、台南市、高雄市多年表現優等，值得肯定，這也顯示出縣市首長是否用心比縣市擁有多少資源更為重要。

台南 屏東縣 永續 記者會 高雄市

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