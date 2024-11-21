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影／王建煊賣房出價2500萬租屋投身公益 賣不掉再漲價

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導

監察院前院長王建煊今天在寓所舉行記者會，宣布要賣自宅、錢捐弱勢、搬家租屋、走遍慈善機構獻愛心，王建煊表示，要是賣不掉，要再漲價500萬，變3千萬，因為是為了做公益；他說明，等過5、6年自己死掉了，財產捐給基金會，還要5、6年後，可憐的人才會得到幫助，愛人救人要及時，他決定捐掉房子，自己再去租小一點的房子就好。

王建煊所創辦的基金會的受助者，從學子到長輩，今天也都齊聚一堂，王建煊也開心地唱起「梁三伯與祝英台」等歌曲同歡，王建煊說，我們的一生，大部份的時間在為自己及孩子打拚，但在我們離開世界之前，總要留一點時間及金錢，來為那些我們不認識的人打拚，這樣生命才更豐盛，才更有意義。

監察院前院長王建煊常站在自家陽台欣賞風景，並跟樓下的民眾打招呼。記者胡經周／攝影
監察院前院長王建煊常站在自家陽台欣賞風景，並跟樓下的民眾打招呼。記者胡經周／攝影
監察院前院長王建煊（左二）今天在寓所舉行記者會，宣布要賣自宅、錢捐弱勢，他所創辦的基金會的受助者，從學子到長輩，今天也都齊聚一堂。記者胡經周／攝影
監察院前院長王建煊（左二）今天在寓所舉行記者會，宣布要賣自宅、錢捐弱勢，他所創辦的基金會的受助者，從學子到長輩，今天也都齊聚一堂。記者胡經周／攝影
監察院前院長王建煊說，為怕打擾到夫人蘇法昭睡眠，他常常睡在一旁躺椅上，他表示這樣也很舒服。記者胡經周／攝影
監察院前院長王建煊說，為怕打擾到夫人蘇法昭睡眠，他常常睡在一旁躺椅上，他表示這樣也很舒服。記者胡經周／攝影
監察院前院長王建煊常站在自家陽台欣賞風景，並跟樓下的民眾打招呼。記者胡經周／攝影
監察院前院長王建煊常站在自家陽台欣賞風景，並跟樓下的民眾打招呼。記者胡經周／攝影
監察院前院長王建煊今天在寓所舉行記者會，宣布要賣自宅、錢捐弱勢。記者胡經周／攝影
監察院前院長王建煊今天在寓所舉行記者會，宣布要賣自宅、錢捐弱勢。記者胡經周／攝影

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