立委喊停國土法上路 環團反對盼速落實

「《國土計畫法》應準時上路、不該繼續延宕，否則不利環境保育！」地球公民基金會等環團與民進黨立委林淑芬21日召開記者會，呼籲《國土法》儘速上路。林淑芬說，《國土計畫法》上路後，即便土地被劃入國土保育地區，現有合法建築物仍可維持使用，應儘速上路，建立更完整且合理的國土規劃及利用制度。

反悔上路恐違法

《國土計畫法》將於2025年5月上路，但民進黨多位立委如蔡易餘、陳冠廷、王美惠、陳秀寳、陳素月、黃秀芳、劉建國、陳亭妃、許智傑、陳俊宇、莊瑞雄、林岱樺，還有國民黨立委許宇甄等人近日紛紛呼籲暫緩實施2年，引發環團不滿。地球公民基金會等環團21日召開記者會，盼《國土法》準時上路。

環境法律人協會秘書長郭鴻儀律師指出，2020年公告施行的《國土計畫法》第45條規定，明確揭示「國土計畫」，由「區域計畫」過渡到「全國國土計畫」、「直轄市、縣（市）國土計畫」到「國土功能分區」劃設的期程。如今部分立委卻要以特定縣市不配合，立法改期，對此恐有違反禁反言原則（前後不一致的言行在一定情況下為法律所禁止）的疑慮。

保育地可保留合法建築

支持上路的民進黨立委林淑芬表示，《國土計畫法》的土地使用管制原則，明確規範保障既有合法權利及允許土地使用。即便土地被劃入國土保育地區，現有合法建築物仍可維持使用。針對各界關注的農舍議題，只要屬《區域計畫法》中的農牧用地、養殖用地及鹽業用地等，未來仍可依《農業發展條例》申請興建農舍。

「國土利用需有整體規劃，才能避免土地開發零碎化。」林淑芬指出，這次最重要的調整在於取消個案變更機制，是《國土計畫法》重點中的重點。她補充說，未來若有城鄉發展需求，可透過直轄市、縣市「國土計畫」每五年通盤檢討，或透過「鄉村地區整體規劃」，將土地調整為城鄉發展地區。

應速上路防亂開發

地球公民基金會副執行長黃靖庭指出，目前已經有14個縣市將「國土功能分區圖」報內政部，6個雖尚未繳交、但有確定後續繳交時程，如今僅剩雲林與南投尚未繳交，但不該成為修法延遲上路的藉口，今年3月到8月全台已新增近250件的「非都市土地」開發案申請，開發區位散落各地，加劇農地破碎，已經不能再拖。

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