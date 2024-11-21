快訊

下班帶傘！北北基宜4縣市豪雨特報 恐一路下到晚上

全力支持川普驅逐移民？德州政府主動幫買土地蓋拘留所

12強賽／5局滿壘沒換代打有考量 曾豪駒談失策在委國換投快

立委民團齊發聲 籲政府強化兒少預算分配

中央社／ 台北21日電

昨天是國際兒童人權日，多位立委今天與多個民間團體舉行記者會，呼籲政府重視兒少需求，實踐聯合國兒童權利公約所倡導的核心價值，除了增加預算之外，更應重視預算分類及分配，避免結構失衡，並建立整合性平台，讓預算有效轉化成對兒少的保障。

民進黨立委張雅琳、范雲、陳培瑜、林月琴、羅美玲、王美惠、吳沛憶、蘇巧慧、伍麗華、國民黨立委黃健豪，及人本教育基金會、台灣青年民主協會、台灣少年權益與福利促進聯盟、還我特色公園行動聯盟在立法院舉行「國際兒童人權日、立院民團齊發聲」記者會。

張雅琳指出，目前兒少預算占總體預算2%，相較OECD（經濟合作暨發展組織）國家的6%相比，差距甚大。整體的兒少預算雖有增加，但青少年分配到的預算逐年下降，從34.7%降到20.7%，且在預算的分類上，發展項目的預算所占比率非常低，只有不到1%，非常傾斜。為強化對兒少照顧，政府應改善兒少預算分配，讓兒少聲音被聽見，增加透明度及整合度，成立兒少預算整合平台，集中資源，確保預算符合需求，且可以被監督和執行。

范雲說，她過去4年在立法院為兒少議題爭取資源，並成立「為下一代而戰」連線，接下來推動「兒少工作證制度」，整合學校、幼兒園、補習班、夏令營等單位不適任人員系統，完善兒少保護，這都有賴於投入更多的預算資源。

林月琴表示，今年是兒童權利公約（CRC）的35週年，她在預算和政策有3個建議，包括，衛福部應就安置兒少服務、機構的需求等方面增加預算，建立事故傷害調查資料庫，補足18歲以下死因回溯完整的報告，並盤點全國運動空間，檢討適合兒少運動項目及投入發展。

伍麗華說，兒少權益是絕對不能退讓的底線，未來她將推動族群平等及反歧視法、原住民族學校法、偏鄉教育條例、族語專職老師等立法及倡議工作，使原住民兒少有更穩定的成長環境。

羅美玲表示，改善兒少現況不是只是增加預算，關鍵在於整合資源與提升政策協調的效率，她建議應建立整合性兒童預算平台，讓資源有效轉化為對兒少的支持與保障。

吳沛憶表示，每個部會都應重視兒少表意權並納入決策機制，及納入兒少主流化的觀點及思維，並給予家庭更多的後盾力量，協助兒少得到更多照顧。

黃健豪指出，自己身為一個父親，他觀察到台灣對於推嬰兒車的友善行人空間相對非常少，兒少生命安全不容任何妥協，許多家長放假喜歡帶小孩到日本、歐洲國家旅遊，原因在於行人空間、交通建設乃至於整個社會氛圍都對兒少相當友善，這是政府努力的方向。

伍麗華 兒少法 吳沛憶 范雲

延伸閱讀

原民會組織法協商破裂 陳瑩拍桌喊「一直插話幹嘛？」

彭啟明撇卡盧秀燕 黃健豪：把汙染留給中部

禁伐補償爭議是烏龍？綠委稱原民會早已編列 每公頃6萬

怨沒地可領禁伐補償 伍麗華耐心一席話讓原民聽懂了

相關新聞

二年後漲健保費？衛福部證實最新補充保費上路時程

健保財務危機一直是外界關注重點，衛福部長邱泰源日前承諾健保費率2年不調漲。衛福部健保署長石崇良指出，目前正在研議補充保費...

立委爆未訂明年淨零排碳目標 十部燃油機組全開釀空汙

民眾黨立委張啓楷今日質疑，國發會114年淨零排碳連目標都定不出來，卻連永續發展合計編列1億元相關預算，且空汙問題加劇，尤...

立委批公視本業做不好還投資外業 胡元輝：基於數位轉型

立委柯志恩日前揭露公視與華視召開聯席董事會，將共同投資一家AI新創與活動執行公司3000萬元。多位立委今在立院教委會批評...

影／王建煊賣房出價2500萬租屋投身公益 賣不掉再漲價

監察院前院長王建煊今天在寓所舉行記者會，宣布要賣自宅、錢捐弱勢、搬家租屋、走遍慈善機構獻愛心，王建煊表示，要是賣不掉，要...

立委喊停國土法上路 環團反對盼速落實

「《國土計畫法》應準時上路、不該繼續延宕，否則不利環境保育！」地球公民基金會等環團與民進黨立委林淑芬21日召開記者會，呼籲《國土法》儘速上路。林淑芬說，《國土計畫法》上路後，即便土地被劃入國土保育地區，現有合法建築物仍可維持使用，應儘速上路，建立更完整且合理的國土規劃及利用制度。

政院拍板4年5億城鄉計畫 藉評選、競賽攬國際高端客

為擦亮城鄉特色產業，塑造地方特色品牌，行政院會今拍板「城鄉在地共好能量提升計畫」，明起4年投入5億元，結合地方政府的力量...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。