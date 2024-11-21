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政院拍板4年5億城鄉計畫 藉評選、競賽攬國際高端客

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院會今天拍板經濟部提報的城鄉在地共好能量提升計畫。圖／行政院提供
行政院會今天拍板經濟部提報的城鄉在地共好能量提升計畫。圖／行政院提供

為擦亮城鄉特色產業，塑造地方特色品牌，行政院會今拍板「城鄉在地共好能量提升計畫」，明起4年投入5億元，結合地方政府的力量辦理368城鄉評選及全國競賽，除了吸引國旅人潮回流，也要招攬國內外頂級客群，做到提升民眾對鄉鎮認同感及歸屬感，也讓世界看見台灣。

行政院長卓榮泰指出，中小微企業是活絡地方經濟、穩定國家社會的重要基礎，為因應地方產業需求，此計畫將從塑造城鄉特色、導入多元輔導、佈建行銷通路三大策略，助地方特色產業升級及轉型、佈局通路及行銷推廣，打造城鄉特色品牌，讓城鄉在地特色產業成為台灣軟實力。

經濟部中小及新創企業署長李冠志簡報指出，隨著科技進步和消費型態改變，在地城鄉產業面臨生存及發展重大的挑戰，此計畫聯合中央與地方政府的力量，辦理368城鄉評選及全國競賽，發掘全國各鄉鎮獨特的產業及遊程，提升民眾對於鄉鎮認同感及歸屬感，並讓世界看見台灣。

根據經濟部規劃，明年第二季將辦理368鄉鎮市區評選，目標是均衡全台城鄉產業發展，吸引國旅人潮回流。評選要素是地方特色產業、產品、美食、景點；參賽方式是由鄉鎮市區遴選及推薦地方特色產業，經濟部從中選出亮點區域特色DNA，後續投入輔導資源及對接國內外通路。

全國競賽則是明年第三季舉辦，目標是吸引國內外頂級消費客群，都會型囊括大健康產業（醫美醫療、健檢）米其林餐廳、國際大飯店、國際會展、演唱會；城鎮型如大健康產業）Long stay、中西醫療癒、運動產業、身心靈體驗、地方特色美食、自然資源等。

參賽方式由縣市政府提案，著重介紹縣市的遊程體驗，含美食、住宿、旅遊、購物、交通。

國旅 美食 觀光

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