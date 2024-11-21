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王建煊林口自宅出價2500萬 賣房租屋投身公益
為投入公益、凸顯高齡租屋問題，前監察院長王建煊今在林口寓所宣布，要出售自家住宅，錢捐弱勢、搬家租屋。王建煊不只想賣房做公益，連同家中藏品也想出售，甚至死後將大體捐給醫學院，讓生命更有意義。
王建煊說，人們大部份的時間在為自己、孩子打拚，但在離開世界之前，總要留一點時間跟金錢，為不認識的人打拚，生命才會更豐盛、更有意義。王建煊林口寓所約58坪含1車位，11月初即委任仲介出售，三房兩廳兩衛，出價2500萬。
「我住在這裡，但我要賣掉它，因為我想做更多愛心的事」，王建煊說房子不會降價，只會越賣越貴，同時家中藏品，如袖扣、裱框珍藏相片，也想一同出售，甚至死後將大體捐給醫學院。王也婉拒進入天使居安養，認為不該佔據天使居公益床位，而是打算去租房，凸顯高齡租屋市場不友善。
無子西瓜社福基金會與天使居長照財團法人說，2011年起為無依長者，在晚年各階段的不同體況提供全備服務，為照顧仍有自理能力的無殼蝸牛長輩，計畫籌辦平價甚至公益型的長輩公寓，命名其為「樂活居」。
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